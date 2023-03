Jewel to wokalistka, autorka piosenek, kompozytorka i instrumentalistka. Ogromną popularność zdobyła w latach 90., a jej płyty "Pieces of You" i "Spirit" pokryły się wielokrotnymi platynami. W tamtym czasie twórczyni była jedną z największych gwiazd muzyki country.



Łącznie w ciągu całej swojej kariery Jewel sprzedała 30 milionów płyt i była cztery razy nominowana do Grammy. W kolejnych latach popularność artystki spadła, a ponadto pojawiły się w jej życiu problemy osobiste oraz finansowe.

Jewel szczerze o tym, co zrobiła jej matka. "Nie zdawałam sobie sprawy"

W podcaście Amy Morin "Verywell Mind Podcast" wokalistka zdradziła, że jej matka Lenedra, która była również jej menedżerką regularnie ją okradła, co doprowadziło Jewel do problemów zdrowotnych.



Artystka wprost stwierdziła, że matka "ukradła wszystkie jej pieniądze", gdy opiekowała się jej karierą i wyliczyła, że było to ponad 100 milionów dolarów.

"Nie zdawałam sobie sprawy, kim jest moja matka, do czasu, gdy skończyłam 30 lat. Obudziłam się i zdałam sobie sprawę, że moja matka sprzeniewierzyła wszystkie moje pieniądze, ponad 100 milionów dolarów" - stwierdziła.

"34-letnia ja zdałam sobie sprawę, że mam 3 miliony dolarów długu, zdałam sobie sprawę, że moja matka mnie okradała, że moja matka nie była tym, za kogo się podawała. To doprowadziło mnie do problemów psychicznych" - wyznała.



Trudne dzieciństwo Jewel

Jewel wyznała również, że jej rodzice rozwiedli się, gdy miała 8 lat. "Zamieszkałam z ojcem, ale nikt mi nie powiedział, że z powodu tego, że moja matka mnie nie chciała. Zostawiła nas, a ojciec nas wychował. Wtedy nie zdawałam sobie z tego sprawy" - mówiła.

Z drugiej strony wokalistka zdradziła, że jej ojciec miał poważny problem z alkoholem i łatwo było przypiąć mu łatkę "złego gościa". "Moja mama była jego przeciwieństwem. Była spokojna, delikatna, nigdy nie krzyczała, nigdy mnie nie uderzyła. Nie zdawałam sobie sprawy, że zostanę wykorzystana w inny sposób" - dodała.

Matka przejęła finanse Jewel i doprowadziła ją do bankructwa

Co ciekawe w 2016 roku w książce "Never Broken" Jewel nie obwiniała swojej matki w związku z sytuacją, która się wydarzyła. Wtedy też nie mówiła wprost, że została okradziona przez rodzica, mimo że opisywała, jak matka przejęła kontrolę nad jej finansami oraz jak popadła w długi.

"Moja matka nie jest złoczyńcą. Mój ojciec również. Ludzie robią pewne rzeczy dobrze a inne źle" - tłumaczyła w tamtym czasie.

