Bogdan Łyszkiewicz (Chłopcy z Placu Broni) i jego "Wolność". Karierę przerwał tragiczny wypadek

- Z pewnością był jednak osobą wesołą i taką, której wesołe sytuacje się trzymały, nawet niezamierzone. Stwarzał dobrą atmosferę. Miał w sobie wiele humoru sytuacyjnego, wynikłego ze specyficznego postrzegania świata, zasad, które nim rządzą i nie tyle łamania ich w wyrafinowany i głośny sposób co po prostu niezauważania ich i życia według własnych wytycznych. Już przez to był naprawdę uroczą postacią, której wiecznie trzymały się niecodzienne przypadki - opowiadał w rozmowie z Interią Marcin Sitko, autor książki "Wolność kocham i rozumiem" i pomysłodawca wydania płyty "Odnalezione piosenki Bogdana Łyszkiewicza".

Na to wydawnictwo z 2011 r. złożyły się niepublikowane wcześniej utwory nazywanego "polskim Lennonem" wokalisty w wykonaniu wielu znanych muzyków. W nagraniach wzięli udział m.in. Muniek Staszczyk (T.Love), Maciej Balcar i Jerzy Styczyński (Dżem), Marek Piekarczyk (TSA), Piotr Kupicha (Feel), Andrzej Grabowski, Olek Klepacz (Formacja Nieżywych Schabuff), Andrzej Krzywy (De Mono), Marcin Kindla, skrzypek Michał Jelonek (Hunter), saksofonista Mateusz Pospieszalski (Voo Voo), gitarzyści Wojciech Klich (eks-Ziyo), Wojtek Łuczaj-Pogorzelski (Oddział Zamknięty) i Robert Lubera (Nie-Bo, Robert Gawliński), zespoły Sztywny Pal Azji, Golden Life, Big Cyc i Ścigani.

Piosenka "Kocham cię" przez samego Bogdana Łyszkiewicza uznawana była za jedną z najważniejszych piosenek, które w życiu napisał. Wokalista grupy Chłopcy z Placu Broni wielokrotnie w swoich utworach poruszał temat miłości, tłumacząc, że "inne go nie interesują". Wystarczy tylko kilka tytułów z brzegu: "Kochaj", "Kocham wolność", "Tak miło kochać się z tobą", "Miłość od pierwszego wejrzenia"...

Do grona największych przebojów krakowskiej formacji należy utwór "Kocham wolność" pochodzący w oryginale z debiutanckiej płyty "O! Ela" z 1990 r.



"Słowo: kocham cię w jego ustach nie było wyświechtane, pięknie o tym uczuciu potrafił śpiewać. Są artyści, którzy tworzą bez krzyku - szeptem wręcz, a zapadają w pamięć na całe pokolenia. Myślę, że to właśnie czeka Bogdana" - napisał wokalista Perfectu Grzegorz Markowski we wkładce do specjalnego wydania płyty "Kocham cię".

Chłopcy z Placu Broni na dobre debiutowali w legendarnym miejscu - na festiwalu w Jarocinie w 1987 roku, który był jednym z niewielu antyreżimowych wydarzeń kulturalnych w Polsce. Zapowiadała ich wtedy Kora, wokalistka grupy Maanam. Sam Bogdan Łyszkiewicz już wcześniej angażował się w antypeerelowskie protesty na Rynku Głównym w Krakowie. Brał też udział w manifestacji przeciwko uwięzieniu Macieja Maleńczuka, innego mocno związanego w tamtych czasach z Krakowem muzyka.



Wraz z Chłopcami z Placu Broni wydał pięć albumów studyjnych i dwa koncertowe. Bardzo duży wpływ na twórczości artysty miała grupa The Beatles, którą muzyk kochał.



"Bywało tak, że cierpiałem na rozdwojenie jaźni, musiałem bowiem wiele razy zmierzyć się z mitem Beatlesów, odnajdując w sobie bądź co bądź cztery odmienne osobowości. Samotny jak Lennon, sumienny jak McCartney, brzydki jak Ringo Starr i uduchowiony jak George Harrison - śniłem o sławie" - taki wpis pojawił się w pamiętniku Bogdana Łyszkiewicza po tym, jak muzyk usłyszał słynne "Yellow Submarine" ( posłuchaj! ) .

Clip Chłopcy z Placu Broni Kocham wolność

Z tego właśnie względu do lidera Chłopców z Placu Broni przylgnęła łatka "polskiego Johna Lennona", którą Bogdan Łyszkiewicz skutecznie pielęgnował, upodabniając się z roku na rok do swojego idola.

Życie i karierę Bogdana Łyszkiewicza przerwało niestety tragiczne wydarzenie. 23 czerwca 2000 roku doszło do wypadku samochodowego koło miejscowości Rybitwy. Prowadząc samochód chevrolet camaro Łuszkiewicz zderzył się czołowo z innym pojazdem. Artysta został ciężko ranny i przewieziony do szpitala, gdzie po kilku godzinach zmarł. Jego ciało spoczęło na Cmentarzu Batowickim w Krakowie - w mieście, w którym się urodził, które kochał i z którym był mocno związany przez całe życie.

Koncert "Ocalić od zapomnienia" - kiedy i gdzie oglądać?

Koncert "Ocalić od zapomnienia" będzie muzyczną podróżą wypełnioną wspomnieniami o wspaniałych polskich artystach, których wielkie przeboje pozostaną z nami na zawsze.

Na scenie Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku wystąpią m.in.: Maryla Rodowicz, Krzysztof Cugowski, Felicjan Andrzejczak, Igor Herbut, Kuba Badach, Paweł Domagała, Justyna Steczkowska, Ania Rusowicz, Sebastian Riedel, Jan Młynarski, Sebastian Karpiel-Bułecka i wielu innych! Wydarzenie poprowadzi popularny prezenter Polsatu Krzysztof Ibisz.

Najpopularniejszy polski protest song "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena zaśpiewa Krzysztof Cugowski, a ponadczasową "Wolność" grupy Chłopcy z Placu Broni (liderem był Bogdan Łyszkiewicz) wykona zespół Organek.

Ania Rusowicz w duecie z Kubą Badachem przypomną jedną z najpiękniejszych kompozycji Zbigniewa Wodeckiego do słów Wojciecha Młynarskiego "Lubię wracać tam, gdzie byłem".

Nie zabraknie utworu z repertuaru zmarłego w tym roku Krzysztofa Krawczyka. Jego hit "Chciałem być" zaśpiewa Krzysztof Kiljański.

Usłyszymy też "Krakowski spleen" Kory i grupy Maanam w interpretacji Igora Herbuta.

Artystom będzie towarzyszyć orkiestra pod batutą Tomasza Szymusia.

Koncert będzie transmitowany w Telewizji Polsat 1 listopada od godz. 20.