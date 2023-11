Bob Dylan zachwycił się piosenką basisty Guns N' Roses. "Jestem zszokowany"

Duff McKagan wydał swój czwarty solowy album, "Lighthouse". Płyta ukazała się 20 października, a wystąpili na niej gościnnie m.in. Slash, Iggy Pop i gitarzysta Alice In Chains, Jerry Cantrell.

Reklama

W jednym z wywiadów muzyk wyjawił, jak poczuł się po tym, gdy Bob Dylan pochwalił stworzoną przez niego piosenkę. Okazuje się, że napisał 82-latkowi osobisty list.

Bob Dylan wyróżnił basistę GN'R. To był dla niego wielki szok

Przypomnijmy, że rok temu w wywiadzie dla "Wall Street Journal" Dylan wspomniał o współczesnych zespołach i piosenkach, które bardzo lubi. Wymienił m.in.: The White Stripes, Royal Blood i The Chemical Brothers.

Powiedział także, że uwielbia piosenkę McKagana "Chip Away" z jego, wydanego w 2019 r. albumu "Tenderness", bo kojarzy mu się z "odłupywaniem" przez Michała Anioła warstw marmuru, "by odkryć wewnątrz postać króla Dawida".

"To jak z pisaniem u mnie" - stwierdził wówczas Dylan. "Nadpisuję, a potem odrywam wersy i frazy, aż dojdę do tego, co autentyczne".

Teraz w rozmowie dla magazynu "Classic Rock" McKagan powrócił do tego wywiadu, mówiąc że zaczął po nim otrzymywać wiele gratulacji od znajomych, w tym wokalisty GN'R Axla Rose'a.

"Byłem trochę oszołomiony, ponieważ... Bob Dylan?! Nie znamy się, więc to, że zostałem przez niego rozpoznany jako autor piosenek, było wspaniałe. Nadal jestem trochę zszokowany" - przyznał.

McKagan dodał, że wysłał wówczas Dylanowi wersję deluxe "Tenderness", dołączając odręcznie napisane podziękowanie i propozycję napisania wspólnej piosenki. Na razie jeszcze do tego nie doszło, ale rockman zamierza się Dylanowi przypominać do skutku.

Wyobrażacie sobie współpracę Boba Dylana i Duffa?

Clip Duff McKagan Longfeather

Czytaj też: