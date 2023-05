"'This Is The Song' została napisana w środku ataku paniki" - mówi Duff McKagan w osobistym eseju o płycie EP. "Nie mogłem oddychać i nie mogłem widzieć jasno, a ostatnio na szczęście odnalazłem schronienie w mojej gitarze akustycznej. Jeśli po prostu będę trzymał się tej gitary, będę grał akordy i nucił melodie, będę mógł wyjść z tej dziury. Ci z was, którzy nigdy nie doświadczyli czegoś takiego, mogą uważać się za błogosławionych. Do tych z was, którzy rozumieją, o czym mówię: NIE JESTEŚCIE SAMI!"

W 2020 roku McKagan wyznał w wywiadzie z Mind Wide Open, że pierwszego ataku paniki doświadczył, gdy miał 16 lat. Przez kolejne lata starał sobie z nimi radzić na różny sposób - głównie używkami. W 1994 roku porzucił alkohol i zaczął medytować, a także trenować sztuki walki, by poprawić swój komfort psychiczny.

Mógł liczyć na swoich kolegów - m.in. na gitarzystę Guns N' Roses Slasha, który jako jedna z nielicznych osób potrafi spowodować, że zapomina o ataku paniki. "Slash był dla mnie w pewnym sensie bezpieczną osobą przez cały ten czas" - mówi McKagan. "Poznałem go, gdy przeprowadziłem się do L.A. Powiedziałem mu, że mam te ataki paniki. On słuchał. Powiedział: 'OK, cóż, jeśli to się stanie, poradzimy sobie z tym'. Miałem wokół siebie mnóstwo ludzi, a on wiedział, żeby porozmawiać ze mną po prostu o czymś - o czymkolwiek, byle nie o ataku paniki. Zaczynał mówić coś w stylu, 'Hej, ta pierwsza płyta Led Zeppelin, czy zauważyłeś, że poszli bardziej w... ?'". Dotarcie do takiego momentu zajęło Duffowi kilka dekad.

Duff McKagan z pierwszym nowym materiałem od czterech lat

"This Is The Song" to pierwsza nowa solowa muzyka McKagana od blisko czterech lat i jest to też kontynuacja jego docenionego przez krytyków drugiego solowego albumu "Tenderness" z 2019 roku, który Loudwire uznał za jeden z "50 najlepszych albumów rockowych" tamtego roku, a Rolling Stone określił ten krążek jako "album pełen piękna i serca... muzykę sumienia, ciężkie piosenki z lekkim akcentem".

W 2019 roku Duff McKagan przeniósł się do własnego studia nagraniowego, co dało mu długo wyczekiwaną okazję, by mógł, jak sam artysta tłumaczy, wreszcie zbadać piosenki, które być może napisał poprzedniej nocy lub niektóre stare riffy sprzed lat. I dodaje: “To dla mnie wielka sprawa". Wraz z "This is the song", nowa EP-ka zawiera uduchowiony "It Can't Come To Soon" (z gościnnym wokalem z Seattle, piosenkarki z Waszyngtonu, autorki tekstów, pedagoga muzycznego i działaczki społecznej-Shainy Sheperd) oraz "Pass You By", ten ostatni zainspirowany wyraźnie współczesną konfrontacją z uzbrojoną amazonką podczas motocyklowej wycieczki przez Góry Kaskadowe.

Duff McKagan, jeden z założycieli zarówno Guns N' Roses, jak i Velvet Revolver, jest w głębi serca autorem piosenek, tworząc coraz większy kanon wrażliwego, konfesjonalnego i autentycznego materiału. Wyprodukowany przez trzykrotnego zdobywcę nagrody GRAMMY® Shootera Jenningsa, "Tenderness" stał się potężnym nowym rozdziałem dla wciąż rozwijającego się artysty, który stawia czoła społecznym dolegliwościom i swoim osobistym wykroczeniom na bogatym, dźwiękowym tle aranżacji opartych na americanie. Wśród wielu atrakcji na albumie znajduje się niestabilny rockowy numer "Chip Away", zachwalany przez samego maestro, Boba Dylana, który niedawno ogłosił utwór osobistym faworytem.

"Jest taka piosenka Duffa McKagana o nazwie "Chip Away", która ma dla mnie głębokie znaczenie" - stwierdził Bob Dylan w rozmowie z The Wall Street Journal. "To piosenka graficzna. Odłupuje kawałek po kawałku, jak Michał Anioł, rozbijając marmurowy kamień, by odkryć w sobie postać Króla Dawida. Nie zbudował go od podstaw, rozłupał kamień, aż odkrył króla. To jak moje własne pisanie piosenek, nadpisuję coś, a potem odrywam linie i frazy, aż dojdę do prawdziwej rzeczy".

MIESIĄC ŚWIADOMOŚCI ZDROWIA PSYCHICZNEGO:

Od 1949 roku maj jest Miesiącem Świadomości Zdrowia Psychicznego, kiedy rzecznicy i aktywiści w całym kraju zwracają uwagę na problemy ze zdrowiem psychicznym, które dotykają aż jednego na czterech Amerykanów. Dziś w Stanach Zjednoczonych więcej ludzi umiera w wyniku samobójstwa niż w wyniku wypadków drogowych lub zabójstw, a każdego dnia z powodu samobójstwa umiera 22 weteranów. Niestety, z powodu piętna związanego z chorobą psychiczną, wiele osób jest zbyt zawstydzonych lub zakłopotanych, aby szukać pomocy, której potrzebują dla siebie lub swoich bliskich. Miesiąc Świadomości Zdrowia Psychicznego to czas, kiedy wspólnie pracujemy nad przełamaniem tego piętna. Wyrażamy współczucie dla tych, którzy zmagają się z problemami psychicznymi i zwracamy uwagę na sprawdzone metody, które mogą pomóc zmienić ich życie na lepsze.