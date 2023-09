"'Dziś jest dobry dzień na śmierć' nie oznacza makabrycznej tęsknoty za śmiercią, ale raczej żądzę życia i wyuczonych nawyków dobrego i uczciwego codziennego wysiłku. Longfeather chronił swój dom. Nie był w stanie utrzymać CAŁEJ zachodniej fali... ale zrobił wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić bezpieczeństwo swojej rodzinie. O, nie ma już Longfeather. O, Longfeather jest w domu. Widzę cię. Widzę cię. Dziękuję Longfeather za danie mi nadziei i solidnego punktu oparcia" - tak o swoim najnowszym singlu opowiada Duff McKagan .

Za teledysk "Longfeather" odpowiadają Connor Ellmann, Kuj Durollari i Arben Durollari.



Album "Lighthouse" dostępny będzie w kilku wersjach i formatach (m.in. streaming, download, CD, CD deluxe z rozkładanym nadrukiem fotograficznym, kaseta, standardowy czarny winyl i deluxe winyl w wielu kolorach, każdy z litografią, książeczką, naklejką i kostką do gitary).

Muzyk nad nowymi utworami pracował we własnym studiu nagraniowym z długoletnim producentem i współpracownikiem Martinem Feveyearem (m.in. Mark Lanegan, Brandi Carlile).

Gościnnie w nagraniach wsparli go przyjaciel z Guns N' Roses - gitarzysta Slash ("Hope"), Iggy Pop ("Lighthouse (Reprise)"), Jerry Cantrell z Alice In Chains ("I Just Don't Know") i perkusista zespołu Paula McCartneya Abe Laboriel Jr. ("Hope").

Płyta "Lighthouse" łączy elementy akustyczne z ostrym rock'n'rollem. Nowy album był zapowiadany wydaną na początku roku trzyutworową EP-ką "This Is The Song", którą Duff wypuścił z okazji Miesiąca Świadomości Zdrowia Psychicznego.

59-letni obecnie muzyk razem z kolegami z Guns N' Roses 5 sierpnia rozpoczął kolejną odsłonę trasy "We're F'N' Back!", która obejmuje teraz Amerykę Północną. Na części koncertów wspierać ich będzie Alice In Chains, a także Carrie Underwood, The Pretenders, Dirty Honey i The Warning.

Duff McKagan - szczegóły płyty "Lighthouse" (tracklista):

"LIGHTHOUSE"

"LONGFEATHER"

"HOLY WATER"

"I SAW GOD ON 10TH ST."

"FALLEN"

"FORGIVENESS"

"JUST ANOTHER SHAKEDOWN"

"FALLEN ONES"

"HOPE" (FEAT. SLASH)

"I JUST DON’T KNOW" (FEAT. JERRY CANTRELL)

"LIGHTHOUSE (REPRISE)" (FEAT. IGGY POP).

