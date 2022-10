Grupę Blink-182 założyli w 1992 roku wokalista Tom DeLonge i basista Mark Hoppus. W 1998 roku dołączył do nich perkusista Travis Barker. Dziś to on jest najsławniejszym członkiem zespołu, dlatego, że został mężem Kourtney Kardashian. W 2005 roku zespół zawiesił działalność i muzycy poszli własnymi drogami. Potem Barker współpracował z wieloma innymi artystami, a Blink-182, już w innym składzie, wydał dwa albumy: "California" z 2016 roku i "Nine" z 2019 roku.

W ubiegłym roku Mark Hoppus ujawnił, że zdiagnozowano u niego raka, ale udało mu się pokonać chorobę. To właśnie ten trudny moment w życiu basisty sprawił, że on i DeLonge spotkali się z Barkerem, co doprowadziło do decyzji o wznowieniu działalności zespołu. O tym, w jakiej formie są muzycy, będzie można się przekonać w najbliższy piątek, kiedy zaprezentują swój nowy utwór.

Żeby się przekonać, jak sobie radzą na żywo, trzeba poczekać do przyszłego roku. Trasa koncertowa zacznie się w marcu w Ameryce Południowej, potem muzycy będą występować w Ameryce Północnej i Australii, a jesienią dotrą do Europy. Zagrają w Szkocji, Irlandii Północnej, Irlandii, Belgii, Niemczech, Danii, Szwecji, Norwegii, Czechach, Austrii, Portugalii, Hiszpanii, Włochach i Holandii. Koncertu w Polsce nie planują. Bilety do trafią do sprzedaży w poniedziałek 17 października o godzinie 10. Można je kupić na stronie zespołu.

