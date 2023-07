Billie Eilish dla "Barbie". Posłuchaj utworu "What Was I Made For?"

Oprac.: Daniel Kiełbasa Wiadomości

Gdy pod koniec maja ogłoszono wykonawców, których utwory pojawią się na ścieżce dźwiękowej do filmu "Barbie", spośród 17 piosenek trzy pozostawały tajemnicą. Okazuje się, że do współpracy nad soundtrackiem zaproszono także Billie Eilish. Za pośrednictwem mediów społecznościowych artystka poinformowała, że specjalnie na tę okazję przygotowała utwór "What Was I Made For?".

Billie Eilish nagrała piosenkę do filmu "Barbie" /Matt Winkelmeyer/FilmMagic /Getty Images