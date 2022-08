Na różowe LP składa się podstawowa tracklista "Aquarium" oraz odświeżona okładka i zdjęcia z sesji do płyty. Limitowane wydawnictwo na białym winylu dodatkowo zawiera niepublikowane wcześniej fotografie oraz tatuaże i naklejki.

Premiera wydawnictwa zaplanowana jest na 23 września 2022.

Aqua - duńska taneczno-popowa grupa

Zespół zadebiutował w 1997 roku albumem "Aquarium". Płyta zawierała hity "Turn Back Time", "Doctor Jones" ( posłuchaj! ) i oczywiście "Barbie Girl" ( posłuchaj! ), który po wydaniu w maju 1997 stał się globalnym fenomenem. Dzięki skoncentrowanej na lalkach fabule i kiczowatemu teledyskowi, który idealnie pasował do estetyki lat 90., singel wspiął się na szczyty list przebojów na całym świecie i stał się natychmiastowym klasykiem. Chociaż piosenka brzmiała jak skrojona na miarę dla dzieci, tekst opowiadał inną i znacznie bardziej nieprzyjazną dzieciom historię, która wręcz doprowadzała rodziców do furii.

Reklama

Clip Aqua Barbie Girl

Za sukcesem zespołu stoją wokaliści Rene Dif, urodzona w Norwegii Lene Nystrøm oraz producenci Søren Rasted i Claus Noreen. W 1994 roku zebrali się pod nazwą Joyspeed, jednak tuż przed wydaniem "Aquarium" zmienili nazwę na kultową już Aqua. Krążek sprzedał się w ponad 17 milionach egzemplarzy na całym świecie i zapewnił grupie rozgłos.

W 2000 roku zespół wydał drugi album studyjny, "Aquarius", łączący cukierkową muzykę z sentymentalną atmosferą. Główny singel "Cartoon Heroes" zapewnił grupie kolejny hit. Po sukcesie albumu grupa ogłosiła, że robi przerwę. "Zdecydowaliśmy się zakończyć działalność w 2001 roku, głównie dlatego, że straciliśmy ze sobą kontakt" - wyznał Nystrøm.

W kolejnych latach członkowie zespołu pracowali nad solowym materiałem. Søren Rasted stworzył grupę Hej Matematik, a Lene Nystrøm nagrała album RnB. Gitarzysta Claus Noreen i wokalista Rene Dif także zajęli się innymi projektami. Wydawało się, że Aqua to już przeszłość. Tak było do 2007 roku. "Spotkaliśmy się pewnego wieczoru i zrozumieliśmy, że brakuje nam wspólnego tworzenia. Pod wieloma względami był to drugi rozdział w historii Aqua" - tłumaczyli.

Nowy singel "Back To The 80s" wspiął się na szczyt duńskiej listy przebojów, a w 2011 roku Aqua wydała swój trzeci album studyjny "Megalomania". Tym samym udowodnili, że ich miłość do nietuzinkowego popu pozostała nienaruszona. Lene Nystrøm wspomina: "Chcieliśmy stworzyć najlepszy popowy album na świecie i zabrać Aqua do nowego wszechświata, nowego brzmienia, szukając dobrych melodii i tekstów, które zawsze były naszym znakiem rozpoznawczym".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aqua Back To The 80's

Chociaż w 2022 roku zespół składa się z trzech członków, Aqua nadal występuje na całym świecie i wydaje nową muzykę. Ostatnio światowej sławy duńska grupa rzuciła się na reinterpretację utworu "I Am What I Am" na WorldPride 2021.