Beth Hart: Jestem cholerną wiedźmą. Nowa płyta "War In My Mind" i teledysk "Bad Woman Blues"

27 września do sprzedaży trafi nowa płyta amerykańskiej wokalistki Beth Hart. "War In My Mind" zapowiada teledysk do singla "Bad Woman Blues".

Beth Hart zapowiada nowy album /Kevin Nixon/Classic Rock Magazine/Future /Getty Images

"To utwór o kobiecie, która nie ma żadnego interesu w byciu dobrą, bo wie, że taką nie jest. Zamiast nienawidzić się za to, jest bardzo pewna siebie w związku z mężczyzną. To coś na zasadzie: kochanie, jestem cholerną wiedźmą, ale będziesz się ze mną dobrze bawił" - mówi Beth Hart o singlu "Bad Woman Blues".



Clip Beth Hart Bad Woman Blues

Reklama

Na nową płytę "War In My Mind" trafi 12 premierowych kompozycji.



Za produkcję materiału odpowiada Rob Cavallo (pracował z m.in. Green Day, Philem Collinsem, My Chemical Romance, Dave Matthews Band i Kid Rockiem).

"Bardziej niż na jakiejkolwiek innej płycie jaką zrobiłam jestem teraz otwarta na bycie sobą" - opowiada wokalistka, która pod koniec lipca była jedną z gwiazd Ladies' Jazz Festival w Gdyni.

Beth Hart: W wieku 11 lat była alkoholiczką, teraz gra z największymi 1 / 7 Beth Hart jako 4-latka odkryła miłość do muzyki. Najpierw zgłębiała tajniki muzyki klasycznej, zachwycając się fortepianowymi dziełami Bacha, Mozarta i Beethovena, następnie odkrywając dorobek Etty James, Otisa Reddinga czy grupy Led Zeppelin - fot. Matt Roberts Źródło: Getty Images udostępnij

"Przebyłam długą, uzdrawiającą drogę i teraz czuję się dobrze z moimi ciemnymi sekretami, dziwactwami i rzeczami, których się po prostu wstydzę. Ale znakomicie się czuje z tymi wszystkimi rzeczami, które sprawiają, że jestem szczęśliwa" - dodaje Amerykanka, którą krytycy porównują do Janis Joplin (zagrała ją w off-brodwayowym musicalu "Love, Janis").



Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Beth Hart Love Is A Lie

Sprawdź tekst piosenki "Love Is a Lie" w serwisie Teksciory.pl!

Amerykanka ma na koncie współpracę z m.in. wirtuozem gitary Joe Bonamassą (nagrali wspólne trzy płyty, posłuchaj singla "Nutbush City Limits"! ), Slashem, Jeffem Beckiem i Chadem Smithem, perkusistą Red Hot Chili Peppers.

Jako czternastolatka poznawała Bacha, Beethovena, Mozarta, odkryła Otisa Redinga, twórczość Etty James i Led Zeppelin.

Beth Hart komponuje, tworzy osobiste, dramatyczne teksty, gra na wielu instrumentach. Za sobą ma uzależnienie od alkoholu i narkotyków, problemy z anoreksją, psychozą maniakalno-depresyjną i prawem (za podrabianie recept trafiła nawet do więzienia).

Clip Beth Hart Black Coffee - & Joe Bonamassa

Oto szczegóły płyty "War In My Mind":



1. "Bad Woman Blues"

2. "War In My Mind"

3. "Without Words In The Way"

4. "Let It Grow"

5. "Try A Little Harder"

6. "Sister Dear"

7. "Spanish Lullabies"

8. "Rub Me For Luck"

9. "Sugar Shack"

10. "Woman Down"

11. "Thankful"

12. "I Need A Hero".