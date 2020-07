Benjamin Keough nie żyje. Szokujące okoliczności śmierci wnuka Elvisa Presleya

Pojawiają się nowe informacje związane z samobójczą śmiercią początkującego wokalisty Benjamina Keough. Wnuk Elvisa Presleya miał raptem 27 lat.

Benjamin Keough i Lisa Marie Presley w Londynie w 2012 r. /Copetti/Photofab/Shutterstock/Rex Features /East News

Benjamin Keough ( sprawdź! ) zmarł w Calabasas w Kalifornii w niedzielę (12 lipca) na skutek postrzału w klatkę piersiową.

"Lisa jest kompletnie załamana i zdruzgotana, ale stara się być silna, ze względu na swoje pozostałe dzieci: 11-letnie bliźniaczki i najstarszą córkę Riley. Uwielbiała Benjamina, był miłością jej życia" - przekazał w oświadczeniu menedżer jego matki Lisy Marie Presley, Roger Widynowski.

Do tragicznego zdarzenia doszło w domu należącym Lisy Marie Presley. Córka Elvisa Presleya nie była wówczas obecna.

Według informacji tabloidów, sąsiedzi mieli słyszeć odgłosy imprezy, a koło godz. 3 nad ranem krzyki kobiety. "Nie rób tego" - miała krzyczeć Diana Pinto, obecna partnerka Benjamina.

Roztrzęsiona Pinto zeznała policjantom, że obawia się, że Lisa Marie i jej rodzina będzie obwiniać ją za śmierć wnuka Elvisa.

"Daily Mail" cytuje sąsiada Presleyów, który miał słyszeć, jak Diana Pinto rozmawiała z policjantami: "Histerycznie powtarzała: 'Nie mogę w to uwierzyć', 'Nie wierzę, że to sobie zrobił', 'będą mnie nienawidzić'".

Diana Pinto miała spotykać się z Benjaminem Keough od ponad dwóch lat. Wcześniej jego partnerką była Alexa Rohde, która na swoim profilu na Instagramie opublikowała ich wspólne zdjęcia i pożegnała go we wzruszających słowach.

"Dawałeś miłość każdemu, kto jej potrzebował. Byłeś mądry jak tysiącletni starzec, ale głupi jak pięciolatek" - napisała Rohde.

Wspomniana Riley Keough jest modelką i aktorką. W dorobku ma role w m.in. "The Runaways" (2009, u boku Kristen Stewart i Dakoty Fanning), "The Good Doctor" (2010, zagrała tam główną rolę obok Orlando Blooma) czy "Mad Max: Fury Road" (2015, w obsadzie znalazła się również Charlize Theron).

W dniu śmierci swojego brata Riley świętowała urodziny swojego męża Bena Smith-Petersena.

27-letni Benjamin był synem córki Elvisa Presleya i jej ówczesnego partnera, Danny'ego Keough, także muzyka ( posłuchaj! ). Lisa Marie i Danny byli małżeństwem w latach 1988-94. Potem matka Benjamina poślubiła Michaela Jacksona (1994-96), aktora Nicolasa Cage'a (2002-04). Czwartym mężem był Michael Lockwood (od 2016 r. są w separacji) i to on jest ojcem bliźniaczek.

"On jest tak bardzo podobny do Elvisa! Pewnego razu wszedł za kulisy koncertu, zapadła cisza, wszyscy się odwrócili i prosili go o zdjęcie, bo to było po prostu niesamowite. Czasami jestem oszołomiona, gdy na niego patrzę" - mówiła kilka lat temu Lisa Marie Presley o swoim synu.

Sam Benjamin twierdził, że nie chciałby być porównywany do swojego słynnego dziadka.

"Muzyka nie będzie miała nic wspólnego z Elvisem" - podkreślał w 2009 r., kiedy pojawiły się informacje, że podpisał warty 5 mln dolarów kontrakt płytowy. Później jednak szefowie wytwórni zdementowali te doniesienia.



