Będzie następna, ostatnia piosenka The Beatles? "To możliwe"

Zaledwie kilka dni temu ukazała się nowa i - jak zapowiadają żyjący Beatlesi - ostatnia piosenka legendarnej grupy. Zdanie to nie do końca podziela Peter Jackson, reżyser i człowiek, który dostarczył muzykom technologię, dzięki której udało się stworzyć utwór. W nowym wywiadzie dla Sunday Times mówi, że jest w stanie wyobrazić sobie jeszcze kilka nowych piosenek.

Ostatnia piosenka The Beatles "Now and Then". Poruszające pożegnanie Reżyser zauważa, że w archiwach zalegają jeszcze potencjalnie jeden lub dwa utwory, które można byłoby dokończyć. Zarysy utworów miały powstać jeszcze podczas sesji do albumu "Let It Be", a twórca dotarł do nich dzięki kontaktowi z setkami godzin materiału do filmu "Get Back", który ukazał się w 2021 roku.

"Możemy wziąć występ z 'Get Back', oddzielić Johna i George'a, a następnie kazać Paulowi i Ringo dodać refren lub harmonie. Może powstać przyzwoita piosenka, ale nie rozmawiałem o tym z Paulem" - daje nadzieję fanom Beatlesów twórca. "To fanowskie pomysły, ale z pewnością możliwe" - dodaje.

Peter Jackson opowiedział też, jak jemu - fanowi The Beatles - podoba się nowa piosenka. "Czułem się tak źle, mając piosenkę Beatlesów tylko dla siebie. To nie jest klasyk w sensie 'I Am the Walrus' czy 'Penny Lane' - nie jest tak złożony. [Piosenka] jest prosta, ale ma w sobie coś nawiedzającego. Ilekroć ktoś pyta, dlaczego lubię Beatlesów, odpowiadam, że mnie uszczęśliwiają. Świat jest w takim stanie, że potrzebujemy, by Beatlesi znów się pojawili, jakby latający spodek wylądował, a oni wysiedli i dostarczyli nam swoją ostatnią piosenkę, by nas rozweselić " - opowiada o "Now and Then" Jackson.

"Now and Then": jednak nieostatnia piosenka Beatlesów?

Na premierę "Now and Then" fani The Beatles czekali od wielu lat. Poza wokalem Johna Lennona, który pochodzi z taśmy demo z 1977 roku, w utworze słyszymy partie elektrycznej i akustycznej gitary zarejestrowanej przez George'a Harrisona w 1995 roku. Swoją nową partię perkusji dograł Ringo Starr a za bas, gitarę slide i pianino odpowiedzialny był Paul McCartney.

To właśnie Peter Jackson dostarczył muzykom potrzebnej, nowoczesnej technologii, która pozwoliła im pracować nad utworem. Paul McCartney osobiście nadzorował sesje w Capitol Studios w Los Angeles, gdzie nagrano melancholijne smyczki towarzyszące utworowi. Orkiestra do końca sądziła, że nagrywają partie na solowy album McCartneya. Twórcą orkiestracji jest Giles Martin, syn producenta oryginalnych nagrań Beatlesów - George'a Martina.

Wzruszający utwór, który fani Beatlesów nazywają "listem miłosnym Johna do Paula", wzbogaca solo na gitarze slide - charakterystyczne dla dokonań George'a Harrisona. W hołdzie muzykowi zagrał je Paul McCartney. Ponadto Paul i Ringo śpiewają chórki w refrenie.

Peter Jackson, zdobywca trzech Oscarów za "Władcę pierścieni" stworzył klip do ostatniej piosenki Beatlesów. W czterominutowym nagraniu widzimy archiwalne nagrania z lat świetności The Beatles, obrazy zza kulis tworzenia "Now and Then" w latach 90., jeszcze z Harrisonem, a także z sesji z 2022 i 2023 roku. Zdjęcia Paula i Ringo z tego roku mieszają się z roześmianymi Harrisonem i Lennonem z lat 60.

Utwór "Now and Then" zapowiada reedycje "The Red Album" oraz "The Blue Album", które ukażą się 10 listopada.

