Bedoes i Roxyxo już po zaręczynach! Dlaczego dał ukochanej aż dwa pierścionki?

Bedoes to 25-letni polski raper. Artysta należał do wytwórni SBM Label, a na koncie ma współpracę z m.in. Taco Hemingwayem, Quebonafide, White 2115, Young Multim czy Solarem i Białasem. Jego debiutancki krążek "Aby śmierć miała znaczenie" sprzedał się w ponad 15 tys. egzemplarzy, a kolejne "Kwiat polskiej młodzieży" oraz "Opowieści z Doliny Smoków" aż trzykrotnie pokryły się platyną oraz diamentem.

Bedoes, a właściwie Borys Przybylski, od trzech lat jest w związku z Roksaną Kwiatkowską, znaną z sieci pod pseudonimem Roxyxo. Raper z pewnością dobrze zapamięta końcówkę 2023 roku. To właśnie w trakcie świąt Bożego Narodzenia jemu i jego partnerce udzieliła się wyjątkowa, gwiazdkowa magia - raper poprosił ją o rękę, a ona bez zastanowienia odpowiedziała mu "tak".

Bedoes zaręczył się z Roxyxo. Dał jej aż dwa pierścionki!

Co wyjątkowe, raper specjalnie na tę okazję wdział pełny kostium św. Mikołaja, a dla ukochanej przygotował aż 2 pierścionki! Wszystko z powodu tradycji, którą chciał kultywować. Jeden z nich w przeszłości należał do jego babci, a drugi to zakup z luksusowego sklepu z biżuterią.

"Pojechałem motocyklem zimą poprosić rodziców Roksany o jej rękę, są dwa pierścionki, jeden Tiffany, drugi rodowy, od mojej babci, żeby wasz syn, jak się będzie oświadczał naszej córce, nie miał za łatwo. Kocham cię w ch*j, odmieniłaś moje życie, dziękuję ci za wszystko, jesteś niesamowita" - napisał w sieci artysta.

