Narzeczony pokazał, jak Roxie Węgiel zachowuje się na ulicy. Nagrania z Torunia hitem sieci

Od początku roku jednym z głośniejszych tematów w show-biznesie jest związek 18-letniej Roksany Węgiel z osiem lat starszym producentem i kompozytorem Kevinem Mglejem. Para razem pracowała nad płytą "13+5".



Pod koniec maja potwierdzili swoje zaręczyny, a młoda wokalistka otwarcie mówi w mediach o ślubnych planach. Na Instagramie obserwuje ją ponad 1,4 mln internautów. Z kolei Kevin Mglej ma tam ponad 41 tys. fanów.

"Kiedy w Toruniu znalazła pierniczki" - tak Mglej podpisał krótkie wideo z wokalistką tańczącą na ulicy.

Para w swoich relacjach pokazała zdjęcia z Zakopanego, a potem przejazd do Torunia. 18-latka zaśpiewała w Arenie Toruń podczas koncertu "Muzyka i kosmos" z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Przy wsparciu Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej na scenie pojawili się także Juan Carlos Cano, Karolina Leszko, Sylwia Lorens, Kamil Franczak i Łukasz Drapała.

Roxie Węgiel - kim jest? Kim są jej rodzice?

Wokalistka urodziła się 11 stycznia 2005 roku w Jaśle i ma obecnie 18 lat. W 2017 roku wystąpiła w show "The Voice Kids", który wygrała, a w 2018 roku reprezentowała Polskę w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w Mińsku, zajmując w nim pierwszą pozycję. W 2019 roku wydała swoją płytę, na której znalazły się hity takie jak: "Anyone I Want to Be" i "Dobrze jest, jak jest". W 2021 roku wygrała program "Dance, dance, dance".

Rodzice gwiazdy to Edyta i Rafał Węgiel. Ojciec Roksany jest przedstawicielem handlowym, natomiast jej matka pracowała jako kosmetyczka, jednak zrezygnowała z tej pracy, aby towarzyszyć córce podczas tras koncertowych. Oprócz tego Roksana ma też młodsze rodzeństwo: Maksymiliana i Tymoteusza. Drugi z braci jest rówieśnikiem dziecka jej partnera - Williama. Roxie przekonuje, że właśnie przez to bardzo dobrze dogaduje się z pociechą swojego narzeczonego.