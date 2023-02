Bebe Rexha na Instagramie i Twitterze od ponad tygodnia udostępniała materiały promocyjne dotyczące jej najnowszego singla "Heart Wants What It Wants".

Wokalistka w ramach pierwszej zapowiedzi wrzuciła fragment piosenki, do której tańczy. Następnie opublikowała zdjęcie, na którym przykryta jest jedynie kocem. "Pokój i miłość, wkrótce ukaże się moja nowa muzyka" - napisała.

Nowa piosenka do sieci trafiła 17 lutego. Nad utworem pracował producent Justifer. Numer prawdopodobnie znajdzie się na trzecim albumie Bebe.



"Śmiały, z charakterem i nasycony brzmieniem lat 70. popowy hymn to list miłosny do zachwycającego tłumy oldschoolowego popu, ale z współczesnym sznytem. Nostalgiczny klimat piosenki idealnie dopełnia pełen pozytywnej energii teledysk" - czytamy w zapowiedzi.

"'Heart Wants What It Wants' opowiada o tym momencie w związku, kiedy zaczynasz się odkochiwać. To hymn o tym, czego chcemy i nie przepraszaniu za to. To może być cokolwiek, niekoniecznie związane z romansem" - wyjaśnia Bebe Rexha.

"Jednocześnie to piosenka zapraszająca do tańca. Na obecnym etapie, w świecie po pandemii, kiedy smutne piosenki należą do przeszłości, chcę by wszyscy po prostu dobrze się bawili" - dodaje wokalistka.

Bebe Rexha z wielkim hitem 2022 roku

Bebe Rexha liczy, że nowy singel powtórzy sukces "I'm Good (Blue)", nagrany razem z Davidem Guettą w 2022 roku stał się wielkim hitem sieci.

Piosenka podbiła TikToka, a w serwisach streamingowych przebiła 900 milionów odtworzeń. Utwór dotarł na pierwsze miejsce Global iTunes Chart (piosenka była też numerem jeden na polskim iTunes) oraz na drugie miejsce Billboard Global 200.

Kim jest Bebe Rexha?

Bebe Rexha karierę rozpoczęła jako autorka tekstów. Pisała dla największych gwiazd muzyki, m.in. Rihanny i Eminema, Seleny Gomez, Nikki Williams oraz Tinashe. Sukcesy na tym polu pozwoliły jej na start w roli wokalistki.



Rexha zdobyła rozgłos za sprawą debiutanckiej płyty "Expectations" z 2018 roku. Z albumu pochodzi przebój "I'm a Mess" i mający diamentowy status megahit "Meant to Be" z udziałem Florida Georgia Line. Piosenka pozostawała na szczycie Billboard Hot Country Songs przez rekordowe 50 kolejnych tygodni, co jest najlepszym wynikiem wśród kobiet-artystek.

Na tym jednak nie koniec sukcesów wokalistki. Bebe otrzymała dwie nominacje do Grammy, zgromadziła ponad 4 miliardy odsłon na Youtube oraz 12 miliardów streamów. Jej druga, wydana w maju 2021 roku płyta "Better Mistakes", zawierała hit "Sacrifice".

Rexha współtworzyła również takie przeboje jak: "Hey Mama", "In The Name of Love", "My, Myself & I" oraz "Back To You".