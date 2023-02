Bebe Rexha podgrzewa atmosferę przed premierą "Heart Wants What It Wants"

17 lutego ukaże się kolejny solowy numer Bebe Rexy. Tym razem słuchacze usłyszą utwór "Heart Wants What It Wants". Wokalistka zapowiedziała numer w zaskakujący sposób.

Bebe Rexha zapowiedziała nowy numer /Jeff Kravitz /Getty Images