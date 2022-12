Bebe Rexha promuje obecnie przebój "I'm Good (Blue)", który nagrała razem z Davidem Guettą. "I'm Good (Blue)" łączy głęboki głos Bebe z taneczną energią. Guetta przerobił słynną linię melodyczną z piosenki "Blue (Da Ba Dee)" grupy Eiffel 65.

Piosenka stała się hitem TikToka, dotarła również o pierwszej dziesiątki singli na Billboard Hot 100. Została też nominowana do Grammy.

Do sieci w końcu trafił teledysk do singla, który wyreżyserował KC Locke. Teledysk kręcony był m.in. podczas jednego z koncertów francuskiego DJ-a na Ibizie.

Clip David Guetta I'm Good (Blue) - & Bebe Rexha [Lyric Video]

Bebe Rexha wybuczana na meczu. Poszło o scenę

Wokalistka w ostatnim czasie promowała swój najnowszy utwór w przerwie meczu NFL między Detroit Lions i Buffalo Bills. Jednak fanom jej występ nie przypadł do gustu.

Wszystko z powodu sceny, która nie została ustawiona na środku boiska, a w jednym z narożników na trybunach, przez co była niewidoczna dla wielu kibiców. Występ wyświetlono również na telebimie. "Bebe Rexha została wybuczana w Detroit, bo fani nie widzieli jej występu" - pisał jeden z fanów.

Wokalistka wykonała jeszcze utwór "Meant To Be" i zakończyła występ, co tylko spotęgowało złość publiczności.