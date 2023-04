Z okazji premiery singla Bebe Rexha uruchamia również Bebe's Hot Box Mothership, interaktywną przestrzeń wypełnioną grami i specjalną zapowiedzią jej nadchodzącego albumu "BEBE", który ukaże się 28 kwietnia.

"Ostatniej nocy odleciałam wyżej niż satelita, z biletem w jedną stroną, z jednoosobowa misją, prosto do raju" - śpiewa wokalistka.

Kim jest Bebe Rexha?

Bebe Rexha szlifowała umiejętności jako rozchwytywana autorka piosenek (napisała m.in. przebój "The Monster" Eminema i Rihanny), by w końcu zacząć własną karierę, wydając hity "Me, Myself & I" z G-Eazym i klubowy, wyprodukowany przez Martina Garriksa "In The Name Of Love". W 2017 wylansowała przebój "Meant To Be" z duetem country Florida Georgia Line. Piosenka ostatecznie zdobyła diamentowy status, co oznacza 10-krotną platynę.

Reklama

W tym roku gwiazda otrzymała trzecią nominację do Grammy za utwór "I'm Good (Blue)". Mający platynowy status hit właśnie wygrał nagrodę nagranie dance roku podczas 2023 iHeart Radio Music Awards oraz najlepsza współpraca podczas 2023 MTV EMA.

Clip Bebe Rexha Satellite - & Snoop Dogg