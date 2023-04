Bebe Rexha pod koniec marca zaprezentowała kolejny utwór. Tym razem światło dzienne ujrzał klubowy numer "Call On Me". Singel pomogli stworzyć Burns, Jin Jin oraz Dave Gibson.



"Energiczny, wygładzony klubowy hymn wyróżnia się strzelistymi wokalami, przyprawiającą o zawrót głowy house'ową produkcją i dodającym siły tekstem" - czytamy w zapowiedzi prasowej numeru.



Wokalistka przy okazji premiery numeru zapowiedziała również wydane swojego trzeciego albumu pt. "Bebe". Płyta ukaże się 28 kwietnia. Znajdą się na niej też utwory: "Heart Wants What It Wants", "Stars" oraz największy przebój Bebe Rexy z ostatnich miesięcy - "I'm Good (Blue)" nagrany z Davidem Guettą. Na płycie gościnnie pojawią się Ozuna, Dolly Parton oraz Snoop Dogg.



Bebe Rexha z wielkim hitem 2022 roku

Przypomnijmy, że Bebe Rexha jest współautorką ,"I'm Good (Blue)". Numer nagrany razem z Davidem Guettą w 2022 roku stał się wielkim hitem sieci.

Piosenka podbiła TikToka, a w serwisach streamingowych przebiła 900 milionów odtworzeń. Utwór dotarł na pierwsze miejsce Global iTunes Chart (piosenka była też numerem jeden na polskim iTunes) oraz na drugie miejsce Billboard Global 200.

Wideo Bebe Rexha - Call on Me

Kim jest Bebe Rexha?

Bebe Rexha karierę rozpoczęła jako autorka tekstów. Pisała dla największych gwiazd muzyki, m.in. Rihanny i Eminema, Seleny Gomez, Nikki Williams oraz Tinashe. Sukcesy na tym polu pozwoliły jej na start w roli wokalistki.



Rexha zdobyła rozgłos za sprawą debiutanckiej płyty "Expectations" z 2018 roku. Z albumu pochodzi przebój "I'm a Mess" i mający diamentowy status megahit "Meant to Be" z udziałem Florida Georgia Line. Piosenka pozostawała na szczycie Billboard Hot Country Songs przez rekordowe 50 kolejnych tygodni, co jest najlepszym wynikiem wśród kobiet-artystek.

Na tym jednak nie koniec sukcesów wokalistki. Bebe otrzymała dwie nominacje do Grammy, zgromadziła ponad 4 miliardy odsłon na Youtube oraz 12 miliardów streamów. Jej druga, wydana w maju 2021 roku płyta "Better Mistakes", zawierała hit "Sacrifice".

Rexha współtworzyła również takie przeboje jak: "Hey Mama", "In The Name of Love", "My, Myself & I" oraz "Back To You".