Sławomir Świerzyński, nazywany "Cesarzem Disco Polo" występuje z Bayer Full już od prawie 40 lat. Grupa jest najstarszym w kraju zespołem disco polo, a czasem mówi się, że jest prekursorem tego gatunku.



Do największych przebojów zespołu należą m.in. "Wszyscy Polacy", "Majteczki w kropeczki" czy "Blondyneczka". Lider grupy od lat pokazuje się również jako komentator polityczny, czym wzbudza niemałe kontrowersje. Bayer Full nie raz też występował już na spotkaniach religijnych, np. ubiegłym roku zespół wystąpił na "Dziękczynieniu w Rodzinie".

Teraz dali koncert na Jasnej Górze podczas Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Z racji charakteru występu z repertuaru grupy usunięto "Majteczki w kropeczki", a w zamian pojawiło się kilka pieśni religijnych. W pewnym momencie wokalista zapowiedział piosenkę, którą 30 lat temu usłyszał w Radiu Maryja. Zadedykował ją Rydzykowi.

"Później, jak napisaliśmy słowa, dedykowałem tę piosenkę ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za to, że pamięta o zespole Bayer Full i zaprasza nas w takie cudowne miejsca, że możemy śpiewać i dla Maryi, i dla was, kochani. Dziękujemy ojcze Tadeuszu bardzo, bardzo dziękujemy za te słowa i dziękujemy z całego serca. Dlatego też i dla ciebie, i dla naszej królowej śpiewamy tę piosenkę" - powiedział.

Później na scenie pojawił się Rydzyk, a jeden z duchownych przypomniał mu o dedykacji. " No, przecież słyszałem. Przecież aż mi było wstyd. Mnie, cóż to, ja taka nędza... Ale naprawdę to, co robicie państwo, to co pan robi, cały zespół, cały team. Dajecie piękne świadectwo miłości do Pana Boga, Kościoła i ojczyzny. Powiem tyle - mam nadzieję, że, mam dobrą informację, na każdym koncercie nie gracie przynajmniej jednej pieśni maryjnej?" - spytał.

"Zawsze rozpoczynamy pieśnią dla Maryi. Zawsze" - odparł Świerzyński. "Słyszycie? Wszystkie koncerty świeckie, i wszędzie, nawet ci, którzy są niewierzący... Ale my wiemy, że w Matkę Najświętszą, naszą Jasnogórską, wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy" - skomentował dyrektor Radia Maryja.