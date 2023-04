Avicii odszedł 5 lat temu. "Chciał znaleźć spokój"

Tim Bergling, znany jako Avicii, urodził się 8 września 1989 roku w Sztokholmie.

Po wydaniu w 2010 roku utworu "Seek Bromance" (jeszcze jako Tim Berg), kariera Aviciiego zaczęła się szybko rozwijać, co doprowadziło do tego, że stał się on jednym z najpopularniejszych producentów muzyki elektronicznej na świecie.

Do największych hitów artysty należą: "Levels", "My Feelings for You" oraz "Fade into Darkness.

Avicii i jego problemy ze zdrowiem i samobójstwo

Avicii w 2016 r. postanowił wycofać się z branży i zrezygnować z występów na żywo. Wszystko przez problemy zdrowotne związane z nadużywaniem alkoholu. U Berglinga zdiagnozowano ostre zapalenie trzustki. DJ musiał przejść również operację usunięcia woreczka żółciowego. Wcześniej dwukrotnie trafiał na odwyk. Avicii przyznawał także, że nie radził sobie ze stresem, który wpływał na niego destrukcyjnie.



Avicii pod koniec życia szukał rozwiązania w dalekowschodnich praktykach duchowych. Wierzył, że w momencie, kiedy osiągnie "kosmiczną świadomość", uda mu się pokonać wewnętrzne demony. Guru, który był jego przewodnikiem, gwarantował rezultaty po 5-8 latach. Młody DJ nie mógł tyle czekać, więc zamiast medytować po 20 minut dziennie, robił to godzinami. Jak relacjonuje jeden ze świadków, który widział wtedy Aviciiego, dzień przed śmiercią 28-latek płakał, nic nie mówił i nie jadł.

Bergling został znaleziony martwy w kwietniu 2018 roku w posiadłości należącej do sułtana Omanu.

Kilka dni po śmierci DJ-a specjalne oświadczenie wystosowała rodzina Berglinga, w którym podano, że Avicii popełnił samobójstwo. "Nie dawał już rady. Chciał znaleźć spokój" - pisali jego bliscy. "Zmagał się z myślami o sensie, życiu, szczęściu" - podano w komunikacie.

Avicii: Ojciec artysty o śmierci syna

Niemal rok po śmierci Aviciiego głos zabrał Klas Bergling, ojciec DJ-a. Przyznał, że Avicii nie zostawił im żadnego listu pożegnalnego ani nie dawał żadnych znaków, że chce odebrać sobie życie. Co więcej, rodzina zmarłego była przekonana, że Avicii po rzuceniu używek i zwolnieniu tempa życia, wyjdzie na prostą ze swoim zdrowiem fizycznym i psychicznym.

"Nie było żadnego listu... Niczego, co mogło by wskazywać, co zrobi" - mówił.

W październiku 2017 r. premierę miał dokumentalny film "Avicii: True Stories" w reżyserii Levana Tsikurishviliego. Po śmierci DJ-a media przypomniały zdania wypowiadane przez Aviciiego w dokumencie. DJ przez cały czas trwania swojej kariery odczuwał presję ze strony swojego menedżmentu.

"Mówiłem im, iż nie będę już w stanie występować. Powtarzałem kilkukrotnie, że jeśli nie przestanę, to w końcu umrę. Kiedy podjąłem decyzję o zakończeniu koncertowej kariery, oczekiwałem zupełnie innej reakcji. Liczyłem na wsparcie, biorąc pod uwagę wszystko, przez co wcześniej przeszedłem. Byłem niezwykle szczery z każdym, z kim współpracowałem. Wszyscy mnie znali. Wiedzieli, że występowałem, mimo napadów lęku. Nie spodziewałem się jednak, że ludzie będą próbowali wywierać na mnie presję, abym grał kolejne koncerty" - mówił Avicii.

Po śmierci DJ-a jego rodzina oświadczyła, że rusza z fundacją imienia popularnego Szweda, która będzie pomagać osobom z problemami i mającymi myśli samobójcze.

"Początkowo skupimy się na wspieraniu osób i organizacji działających na polu zdrowia psychicznego i zapobieganiu samobójstw" - czytamy w komunikacie. Organizacja ma w kolejnych latach zajmować się też tematami zmiany klimatu, pomocy rozwojowej, ochrony przyrody i zagrożonych gatunków.

Jeśli potrzebujesz pomocy, porozmawiaj otwarcie o problemach z osobą, której ufasz, zadzwoń 116 123 lub 116 111 lub wejdź na stronę www.pokonackryzys.pl.