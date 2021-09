Minutowy klip, który można obejrzeć na kanale Google Doodle na YouTube, pokazuje historię życia niezwykłego muzyka - najpierw naszym oczom ukazuje się młody Tim Bergling grający na gitarze, następna sekwencja animowanego filmu pokazuje młodego chłopaka, siedzącego w fotelu i komponującego pierwsze utwory na komputerze, następnie naszym oczom ukazuje się DJ, którego świat doskonale poznał jako Avicii. W tym krótkim animowanym filmie podążamy za kompozytorem w rytm jego największego hitu "Wake me up" z 2013 roku.

Google Doodle ku pamięci Avicii'ego

Mówiąc o inicjatywie, jaką było stworzenie Google Doodle ku czci zmarłego syna, Klas Bergling powiedział, że to fantastyczny projekt, z którego Tim byłby bardzo dumny.

"To przyjazna i ciepła opowieść o młodym człowieku, który spełnia swoje marzenie o byciu DJ-em, a jednocześnie mówi nam, że mimo sławy i fortuny nasza podróż przez życie nie zawsze jest łatwa" - dodał.

Avicii - przyczyny śmierci

Klip został stworzony przez artystki Alyssę Winans, Olivię When i Sophie Diao. Ma on nie tylko uczcić 32. rocznicę urodzin Dj-a, ale również przypomnieć o trwającym Tygodniu Zapobiegania Samobójstwom. Ta zbieżność nie jest przypadkowa. 20 kwietnia 2018 roku Avicii popełnił samobójstwo podczas pobytu na urlopie w stolicy Omanu, Maskacie. Tydzień po śmierci artysty jego rodzina wydała oświadczenie, gdzie podano oficjalną przyczynę śmierci i szerszy kontekst sprawy - Avicii zmagał się z długotrwałymi atakami paniki, które wywoływały u niego "obezwładniający niepokój" przed koncertami na żywo.

Clip

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.