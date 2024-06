Avicii: jak wyglądały jego ostatnie dni? "Nic nie mówił i nie jadł"

Szwedzki DJ Avicii, naprawdę Tim Bergling, zmarł w 2018 roku w Omanie w wieku zaledwie 28 lat. Jego ciało znaleziono w posiadłości należącej do krewnego sułtana Omanu. Rodzina Berglinga poinformowała w oświadczeniu opublikowanym przez 'Variety', że muzyk odebrał sobie życie.

"Nie dawał już rady. Chciał znaleźć spokój" - pisali jego bliscy. "Zmagał się z myślami o sensie życia i szczęściu" - wspomina rodzina Berglinga. Opisali go jako "delikatną artystyczną duszę, poszukującą odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Był perfekcjonistą, który ciężko pracował, co doprowadziło do skrajnego stresu. Kiedy przestał koncertować, szukał równowagi w życiu, aby móc robić to, co kochał najbardziej - muzykę."

Tim Bergling wycofał się z branży muzycznej w 2016 roku, rezygnując z występów na żywo z powodu problemów zdrowotnych związanych z nadużywaniem alkoholu. Zdiagnozowano u niego ostre zapalenie trzustki, przeszedł także operację usunięcia woreczka żółciowego. Wcześniej dwukrotnie przebywał na odwyku. Avicii przyznawał, że nie radził sobie ze stresem, który destrukcyjnie na niego wpływał.

Avicii: Jak wyglądały jego ostatnie dini?

W październiku 2017 roku premierę miał film dokumentalny "Avicii: True Stories" w reżyserii Levana Tsikurishviliego. Od 31 marca 2018 roku film można było oglądać na Netflixie. Po śmierci DJ-a media przypomniały słowa Aviciiego z dokumentu, w którym wyznał, że przez całą karierę odczuwał ogromną presję ze strony menedżmentu.

"Mówiłem im, iż nie będę już w stanie występować. Kiedy podjąłem decyzję o zakończeniu koncertowej kariery, oczekiwałem zupełnie innej reakcji. Liczyłem na wsparcie, biorąc pod uwagę wszystko, przez co wcześniej przeszedłem. Byłem niezwykle szczery z każdym, z kim współpracowałem. Wszyscy mnie znali. Wiedzieli, że występowałem, mimo napadów lęku. Nie spodziewałem się jednak, że ludzie będą próbowali wywierać na mnie presję, abym grał kolejne koncerty" - mówił Avicii.

W styczniu 2022 roku ukażała się książka "Tim - The Official Biography of Avicii". Autor, Måns Mosesson, rozmawiał m.in. z rodzicami i przyjaciółmi DJ-a oraz przestudiował jego dzienniki pisane w szpitalach i ośrodkach. Z zapisków wynika, że okresy leczenia traktował jak odpoczynek, ponieważ wtedy opuszczały go lęk i stres. "To były moje prawdziwe wakacje, jakkolwiek by to nie brzmiało" - pisał.

W książce można przeczytać również, że Avicii pod koniec życia szukał rozwiązania w dalekowschodnich praktykach duchowych. Wierzył, że osiągnięcie "kosmicznej świadomości" pomoże mu pokonać wewnętrzne problemy. Jego guru gwarantował rezultaty po 5-8 latach. Młody DJ nie mógł tyle czekać, więc zamiast medytować po 20 minut dziennie, robił to godzinami. Jak relacjonuje jeden ze świadków, dzień przed śmiercią Avicii był w złym stanie emocjonalnym, nic nie mówił i nie jadł.

