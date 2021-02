Anna Józefina Lubieniecka wraca jako Józefina ("Wilcze serce"). Była wokalistka Varius Manx łączy siły z Anitą Lipnicką

Po dłuższej przerwie z nowym singlem "Wilcze serce" powróciła na scenę Anna Józefina Lubieniecka, w latach 2010-2013 wokalistka grupy Varius Manx. Nowa piosenka sygnowana jest imieniem Józefina.

Anna józefina Lubieniecka powraca jako Józefina AKPA

Anna Józefina Lubieniecka (przez kolegów zwana "Józią") do Varius Manx trafiła jako wokalistka o pewnym dorobku. Pierwsze kroki stawiała jako nastolatka w musicalu "Romeo i Julia" u Janusza Józefowicza w Studio Buffo.

Kolejne etapy to "Szansa na sukces", występ na Festiwalu w Opolu i angaż do zespołu Piotra Rubika. U tego kompozytora wzięła udział w nagraniach płyt "Oratorium dla świata - Habitat", "RubikOne" i "Santo Subito".

Z Varius Manx wokalistka nagrała tylko jedną płytę - "Eli" (2011).

- Józia śpiewa naprawdę dojrzale. Ma wspaniałą barwę głosu, duże możliwości wokalne. Myśli, jak śpiewa, a to mi się podoba. To na wskroś utalentowana osoba - chwalił ją lider Variusów Robert Janson w rozmowie z Interią. Raptem dwa lata później wraz z pozostałymi muzykami podpisał się pod poniższym oświadczeniem: "Wzajemnie sobie kibicując, pozostajemy prywatnie w serdecznych relacjach. Przyszłość Józi to solowe, autorskie projekty, przyszłość Varius Manx to wokalistka, którą za moment przedstawimy".

Lubieniecka przez ten czas milczała - w 2014 r. wróciła pod pseudonimem Lari Lu. Z zapowiedzi tego projektu mogliśmy się dowiedzieć, że wokalistka "zamieszkała z dala od miasta, na skraju lasu, by skupić się na komponowaniu, pisaniu i szukaniu własnych środków wyrazu".

Solowy album "11" połączył nowoczesną elektronikę z perkusją i rzadkimi instrumentami akustycznymi, jak dulcimer, oud, czy viola da gamba. Całość wrzucona została do pojemnego worka indie / electro pop. Materiał otrzymał wysokie noty od krytyków, lecz list przebojów nie podbił.



Lubieniecka nie zerwała całkiem więzi z Jansonem - wiosną 2014 roku wzięła udział w przygotowaniu płyty "Miłość mi wszystko wyjaśniła" z okazji kanonizacji Jana Pawła II. Jako jedyna zaśpiewała na niej dwie piosenki - "Człowiek emocji" i "Otwarcie pieśni".

Po dłuższej przerwie wokalistka powraca z nowym singlem "Wilcze serce", który sygnuje po prostu jako Józefina.

"Bogatsza o życiowe doświadczenia, dojrzalsza i bardziej świadoma siebie, zaskakuje swoją artystyczną metamorfozą! 'Wilcze serce' to opowieść o dziewczynie, która gna za spełnieniem. To piosenka o kobiecej sile i zatraceniu w namiętności, o porzuceniu starej, ludzkiej wersji siebie" - czytamy.

Co ciekawe, autorką tekstu jest Anita Lipnicka, wokalistka Varius Manx w latach 1993-1995. Za muzykę odpowiadają Anna Józefina Lubieniecka, Marcin Kuczewski, Sven Kolandson, Thomas Karlsson i Chris Aiken.

Teledysk nakręcił Adam Romanowski, mający na swoim koncie współpracę z m.in. sanah, Natalią Kukulską, Patrycją Markowską, Lanberry, Natalią Szroeder, Sarsą, Oly., Varius Manx z Kasią Stankiewicz i grupą Bokka.