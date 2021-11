AniKa Dąbrowska z nowym utworem świątecznym. Posłuchaj singla "Nieważne"!

AniKa Dąbrowska, to zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Kids" w 2019 roku. Do tej pory wydała pięć singli, z których "Małe skrzydła" pokrył się złotem. 26 czerwca 2020 roku ukazał się jej debiutancki album "Afirmacja".



Zmagająca się z mukowiscydozą młoda wokalistka prze do przodu i walczy o spełniania marzeń, nie oglądając się za siebie. Czerpie z życia pełnymi garściami i każdy dzień stara się przeżywać na 200 procent.



AniKa zwyciężyła w programie dzięki głosom widzów - zdobyła wtedy 50 tys. zł oraz kontrakt z wytwórnią Universal. Chociaż naprawdę na imię ma Ania, przyjęła pseudonim AniKa, by nie mylić jej z wielokrotnie nagradzaną Anią Dąbrowska.

W finale AniKa wykonała m.in. swój pierwszy singel "Małe skrzydła". Autorami piosenki są Cleo (tekst) i Donatan (muzyka, produkcja).

AniKa Dąbrowska - "Nieważne". Zobacz teledysk!

Wokalistka zaprezentowała właśnie nowy, świąteczny singiel pt. "Nieważne".



3 grudnia 2021 rok ukaże się z kolei jej drugi studyjny album. Jak sama artystka podkreśla, jest to zdecydowanie bardziej osobisty materiał, a sama AniKa jest autorką każdego ze znajdujących się na nim utworów. Wokalistka, mimo swojego młodego wieku zawarła w nowym krążku całą paletę uczuć i emocji towarzyszących każdemu z nas w trakcie życia: radości, smutku, miłości, zawodu, nadziei.

Tą płytą AniKa udowadnia, że mimo młodego wieku można mieć bardzo głęboką świadomość tego, co dzieję się wewnątrz każdego z nas.

