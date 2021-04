AniKa Dąbrowska z pierwszym autorskim singlem. Posłuchaj utworu "Przyjaciółka"

Utwór "Przyjaciółka" to nowa propozycja od AniKi Dąbrowskiej, zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Kids".

AniKa Dąbrowska zaprezentowała nowy singel /Anna Kotlonek /materiały prasowe

AniKa Dąbrowska powraca z nowym, autorskim singlem. Utwór "Przyjaciółka" powstał przy współpracy ze świetnymi producentami muzycznymi z Liker$ Music.



AniKa oddała w nim całą siebie: swoje myśli, emocje i zebrane dotąd doświadczenie. Jest to pierwszy utwór zapowiadający drugą, autorską tym razem płytę, ciągle rozwijającej się muzycznie wokalistki.

Clip AniKa Dąbrowska Przyjaciółka

Do piosenki powstał teledysk w reżyserii Bartosza Mielocha, który w piękny sposób obrazuje tekst utworu.

AniKa Dąbrowska, to zwyciężczyni drugiej edycji "The Voice Kids" w 2019 roku. Do tej pory wydała pięć singli, z których "Małe skrzydła" pokrył się złotem. 26 czerwca 2020 roku ukazał się jej debiutancki album "Afirmacja".

Zmagająca się z mukowiscydozą młoda wokalistka prze do przodu i walczy o spełniania marzeń, nie oglądając się za siebie. Czerpie z życia pełnymi garściami i każdy dzień stara się przeżywać na 200 procent.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AniKa Dąbrowska o swojej chorobie: Nauczyłam się z nią żyć Newseria Lifestyle