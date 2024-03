Alicja Szemplińska z apelem do mężczyzn: "Spokojnie panowie"

Trzeba przyznać, że fani Alicji Szemplińskiej od czasu zwycięstwa w "The Voice of Poland" byli bardzo cierpliwi. Choć w ciągu ostatnich pięciu lat wydała m.in. piosenki "W moim garażu" (z Frank Leenem), "Spójrz", "Stój", a ostatnio "Zaczekam" z udziałem Chloe Martini, to wciąż nie wyszedł jej pełny album. Zmieni się to już wkrótce.

Właśnie ukazał się pierwszy singel zwiastujący nadchodzący, debiutancki krążek wokalistki, która ma na koncie epickie kompozycje jak "new home", "Empires", a wcześniej niejednokrotnie zachwycała dojrzałym, pełnym odcieni i emocji głosem. Tym razem pokazuje nieco inną muzyczną stronę siebie.

Alicja Szemplińska apeluje: "Spokojnie panowie". "Nie możemy zamiatać pod dywan"

Piosenka "Spokojnie panowie" jest ironiczną opowieścią poruszającą niezwykle ważny temat. Artystka przygląda się zjawisku przemocy i wytyka agresywne męskie zachowania, z którymi nierzadko przychodzi się nam mierzyć. W tekście posiłkuje się realnymi sytuacjami, które przydarzyły się osobom z jej otoczenia.

Mocnemu tekstowi piosenki, towarzyszy energetyczne brzmienie utrzymane w soulowo-bluesowym klimacie, który stanowi nieodłączny element muzyki Alicji.

Nowy utwór powstał na kanwie życiowych doświadczeń wokalistki, ale także kobiet jej bliskich. - Problem agresywnych męskich zachowań poruszony w piosence jest niestety bardzo szeroki i powszechny. Zdecydowana większość kobiet, z którymi kiedykolwiek na ten temat rozmawiałam choć raz zderzyła się z tego typu sytuacją. Jest to przerażające i uważam, że warto głośno o tym mówić. Takich kwestii nie możemy zamiatać pod dywan i udawać, że wszystko jest w porządku - wyjaśnia Alicja w rozmowie z Interią.

Wideo spokojnie panowie

"Spokojnie panowie" jest zapowiedzią pierwszej pełnogrającej płyty Alicji. Wokalistka zapowiada, że należy się po niej spodziewać zakorzenionych w jej sercu brzmień r&b oraz soulu. Dużo uwagi przyłożyła również do warstwy tekstowej.

- To, co może zaskoczyć moich dotychczasowych słuchaczy, to odświeżone brzmienie oraz odważne teksty, w których poruszam bardzo osobiste tematy. Nad albumem pracowałam przez ponad rok i w tym procesie towarzyszyli mi przez cały czas niesamowicie zdolni ludzie. Bardzo się cieszę, że w końcu trafiłam na producentów, z którymi rozumiemy się bez słów i mamy bardzo podobną wrażliwość. Nie mogę się doczekać aż ten materiał ujrzy w końcu światło dzienne - opowiada 21-letnia piosenkarka.

Wokalistka przyznaje, że utwór "Spokojnie panowie", a także cała nadchodząca płyta będzie dziełem stworzonym u boku osób, które pomogły jej odnaleźć "brzmienie, w którym czuje się najlepiej".

- Faktycznie, chwilę mi to zajęło. Jednak bardzo się cieszę, że dałam sobie tyle czasu, ile potrzebowałam. Dzięki temu debiutuję jako dorosła i dojrzała kobieta, która ma odwagę mówić o rzeczach, które są dla niej naprawdę ważne. Co więcej, czas który sobie dałam pozwolił mi na poznanie niesamowitych ludzi, dzięki którym rozwinęłam się jako artystka i znalazłam brzmienie, z którym czuję się najlepiej. Dopiero teraz jestem w pełni gotowa na ten krok - wyjaśnia.

Jej fani będą mogli usłyszeć nowy materiał w trakcie NEXT FEST, który odbywa się w dniach 18-20 kwietnia w Poznaniu.