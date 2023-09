Niechęć Alice'a Coopera do przejścia na emeryturę ma swoje podłoże. Muzyk chce być jednym z tych, którzy na scenie będą niemal całe życie. "Pożegnalna trasa w ogóle nie przychodzi mi do głowy" - stwierdził w rozmowie z magazynem "Rock Candy".

d lat, prawda?'. Ale Gene był bardzo poważny i powiedział: 'Nie tym razem. Obiecuję ci, że w grudniu KISS w formie, jaką znamy, będzie absolutnie skończone'" - zdradza na temat tego, co dzieje się w amerykańskim zespole.

Jako inny przykład podaje grupę Aerosmith, która z powodu złego stanu zdrowia wokalisty przełożyła trasę na 2024 rok. "Chłopaki z Aerosmith mówią to samo, podobnie jak wiele innych zespołów z mojej epoki. Ale ja nie myślę o takich rzeczach. Nigdy nie myślałem o przejściu na emeryturę. Czuję się świetnie, a zespół brzmi świetnie. Mam 75 lat, ale będę tam w wieku 90 lat, jeśli nadal będę w wystarczająco dobrej formie" - potwierdził gotowość Cooper.

Alice Cooper nie planuje emerytury

Wyznacznikiem formy na scenie jest dla artysty Mick Jagger z The Rolling Stones . "Mick wciąż daje trzygodzinne koncerty i próby dźwięku. Więc jeśli Mick może to zrobić, to ja też" - tłumaczy.

Zapytany kilka tygodni temu w podcaście "Trunk Nation With Eddie Trunk" stwierdził, że gdyby fani nie chcieli go oglądać, to z pewnością przeszedł na emeryturę. Teraz jednak popularność przewyższa jego wyobrażenia.

"To wszystko jest w twojej głowie. Naprawdę tak myślę. A także to, czy czujesz się dobrze fizycznie. Nie chciałbym grać Alice'a Coopera, gdybym nie wyglądał jak Alice z lat 70-tych. Wciąż tak wyglądam. Gdybym nie mógł śpiewać jak Alice, gdybym stracił zainteresowanie, gdybym nie kochał tego robić. (...) Można wyruszyć w trasę i jeśli nikt nie kupi biletów, to koniec. Tak się nie stało; w rzeczywistości to się nawet podwoiło" - mówi Cooper.

"Myślę, że ludzie przychodzą zobaczyć Alice i spodziewają się zobaczyć relikt, a widzą najbardziej energetyczny koncert, jaki widzieli w ciągu całego roku. (...) Nigdy nie byłem w lepszej formie" - przechwala się 75-latek.