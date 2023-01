Afro Kolektyw wraca z singlem "polonez dla początkujących", zapowiadającym album "ostatnie słowo". Piosence towarzyszy teledysk autorstwa Holaka, odpowiedzialnego także za okładkę płyty. Premiera albumu odbędzie się 24 lutego.

Afro Kolektyw wraca z płytą "ostatnie słowo". Posłuchaj singla "polonez dla początkujących"

Dlaczego nie możemy mieć fajnych rzeczy? Dlaczego polskie społeczeństwo jest podzielone? Dlaczego żyjemy w kraju zlepionym z patyków i śliny? Dlaczego pojęcie narodu jest dla nas ważniejsze od pojęcia państwa? Na te pytania odpowiada utwór "polonez dla początkujących".

"Istnieją setki diagnoz, jeśli potrzebujecie jeszcze jednej ode mnie - dlatego, że naszą cechą wspólną jest nieufność. Tak dogłębna, że trudno już ustalić, czy stanowi bardziej przyczynę, czy skutek. Mówię tak 'choć nie jestem historykiem', bo pamiętam przecież PRL i pamiętam 'nierówności kapitalizmu wczesnego' i to by w zupełności wystarczyło, żeby się tej (uzasadnionej!) nieufności nauczyć na blachę. No dobra, to jak konkretnie tamte czasy pamiętasz frajerze, spytacie zapewne. I w tym momencie polecam serdecznie naszą piosenkę. Nie bardzo mogę się wykazać obiektywizmem, ale uważam, że jest to najlepszy numer Afro Kolektywu ever. Warto było się zreaktywować nawet tylko dla niego" - mówi o utworze Afrojax.

"Tytuł miałem wymyślony już w epoce kamienia, podejmowałem parę razy próby obleczenia go w numer, z żałosnymi rezultatami. Dopiero lektura znalezionych w piwnicy własnych SEKRETNYCH DZIENNIKÓW podpowiedziała mi dziesiątki obrazków, nasuwających myśl: i co ja się dziwię, że się nie dziwię Polsce dzisiejszej, skoro jest ona do gruntu miksturą tej z lat 80. i 90. ubiegłego stulecia. Kilkanaście z tych obrazków wykorzystałem w tekście. Muzycznie natomiast - chyba słychać, że się nawdychaliśmy za dużo BadBadNotGood i Jaga Jazzist (nie ma czegoś takiego jak za dużo BadBadNotGood i Jaga Jazzist). Oczywiście utwór jest liczony na trzy, przecież to polonez. Mimo że rap" - dodaje.

Pierwszym singlem promującym album, był utwór "ausser betrieb".

Afro Kolektyw rusza w trasę. Gdzie wystąpi zespół?

Już ponad pół nakładu nadchodzącej płyty rozeszła się w pre-orderze u wydawcy Thin Man Records, a wiosenna trasa koncertowa ją promująca urosła do 10 dat.

03.03 - Poznań - Pod Minogą

04.03 - Szczecin - After Ego

05.03 - Gdynia - Ucho

10.03 - Katowice - Rajzefiber

11.03 - Kraków - Paon

16.03 - Łódź - Wooltura

18.03 - Lublin - Dom Kultury

31.03 - Białystok - Sześcian

14.04 - Warszawa - Hydrozagadka

23.04 - Wrocław - Liverpool