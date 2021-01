AC/DC z bardzo bliska: Zobacz teledysk "Realize"

Do sieci trafił nakręcony w technologii 360 stopni klip do singla "Realize" hardrockowej legendy AC/DC.

AC/DC prezentują nowy teledysk /Gary Miller /Getty Images

Przed premierą płyty "Power Up" poznaliśmy single "Shot in the Dark" ( sprawdź! ) i "Realize" ( posłuchaj ! ).

Clip AC/DC Demon Fire

Kolejnym singlem był utwór "Wild Reputation", a później do sieci trafił animowany teledysk do nagrania "Demon Fire" ( sprawdź! ).

Teraz zespół wypuścił nakręcony w technologii 360 stopni czarno-biały klip "Realize".

Za reżyserię odpowiadają Clemens Habicht (m.in. Sia, Flume) i Josh Cheuse.

W klipie możemy zobaczyć z bliska wszystkich muzyków AC/DC odpowiadających za wydany w połowie listopada 2020 r. album "Power Up".

Clip AC/DC Realize

12 nowych utworów skomponowali grający na gitarach bracia Angus Young i Malcolm Young. Ten drugi w 2014 r. z powodów zdrowotnych odszedł z AC/DC (chorował na demencję), a 18 listopada 2017 r. zmarł w wieku 64 lat. Materiał nie zawiera jednak żadnych partii nagranych przez Malcolma Younga.

"Nawet do końca, gdy przy nim byłem... miał uśmiech na twarzy. To zawsze dawało mi radość. Mimo że był w fatalnym stanie, rzeczy sprawiały mu radość. I nadal ożywiał się, gdy grałem mu na gitarze. Próbował wtedy stukać stopą. Ale zawsze wiedziałem, że on tam jest. Więc to była wielka rzecz. Byłem z nim do ostatnich chwil" - opowiadał Angus o ostatnich dniach brata.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. AC/DC Thunderstruck

"['Power Up'] to hołd dla Malcolma, tak jak 'Back in Black' był hołdem dla Bona Scotta" - tłumaczy Angus Young. Scott - wokalista AC/DC w latach 1974-1980 - zmarł w wieku 33 lat na skutek zatrucia alkoholem. Nieco ponad pół roku wcześniej, w lipcu 1979 r., ukazał się album "Highway to Hell", który był pierwszym wielkim sukcesem grupy.

Clip AC/DC Shot In The Dark

W nagraniach "Power Up" wzięli wracający do zespołu wokalista Brian Johnson, basista Cliff Williams i perkusista Phil Rudd (grający w AC/DC w latach 1975-83 i 1994-2014) oraz gitarzysta Stevie Young, kuzyn Angusa i Malcolma.