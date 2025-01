Carlos Santana odwołuje występy. Co z koncertem w Polsce?

Legendarny gitarzysta Carlos Santana uznawany za prekursora rocka latynoskiego pierwsze kroki na scenie stawiał w 1966 roku. Jego popularność gwałtownie wzrosła po występie na nowojorskim festiwalu Woodstock. W 1972 muzyk zaczął eksplorować również muzykę jazzową i występował u boku takich artystów jak Herbie Hancock, John McLaughlin czy Buddy Miles. W 1998 roku gitarzysta wraz ze swoim zespołem Santana został wprowadzony do Rock and Roll Hall of Fame. Do jego największych przebojów zaliczyć można "Smooth" i "Samba Pa Ti".