"Ludzie pytają mnie, czy zamierzam napisać pamiętnik. Ale nawet jeśli bym chciał, nie byłbym w stanie. Mam bardzo mało wspomnień" - mówił Björn Ulvaeus przy okazji premiery filmu "Mamma Mia!", który dał grupie ABBA drugie życie.

"Mamma Mia!", musical oparty na przebojach z repertuaru zespołu ABBA, najpierw powstał z myślą o teatrze. Po raz pierwszy został wystawiony w Prince Edward Theatre na londyńskim West Endzie. Autorami sztuki są Catherine Johnson (scenariusz i dialogi) oraz współtwórcy sukcesów szwedzkiej formacji: Björn Ulvaeus i Benny Andersson (piosenki).

Ekranizacja "Mamma Mia!" (w obsadzie m.in. Meryl Streep, Amanda Seyfried, Colin Firth, Pierce Brosnan i Stellan Skarsgård) weszła do kin w 2008 r. 10 lat później ujrzał światło sequel - "Mamma Mia! Here We Go Again" (dodatkowo z udziałem m.in. Cher i Andy'ego Garcii). Przypomnijmy, że pierwsza część jest najbardziej dochodowym filmowym musicalem wszech czasów (ponad 600 mln dolarów). Soundtrack sprzedał się w ilości 7,7 mln egzemplarzy na całym świecie, a w serwisach cyfrowych zanotował ponad 400 mln streamów.

W 2018 r. zaczęły pojawiać się pierwsze przecieki o możliwym powrocie grupy ABBA, którą poza Ulvaeusem i Anderssonem tworzyły ich były żony: Agnetha Fältskog i Anni-Frid Lyngstad. Formacja nigdy oficjalnie nie pożegnała się ze sceną.

"Zrobiliśmy sobie przerwę w lato 1982 roku i teraz zdecydowaliśmy, by ją przerwać. Mówią, że to nieroztropne robić 40-letnią przerwę pomiędzy albumami, ale nagraliśmy kontynuację 'The Visitors'" - przekazali muzycy, zapowiadając płytę "Voyage", która ostatecznie ukazała się w listopadzie 2021 r. Wówczas potwierdzili, że to ich "pożegnanie" z muzyką.

Jeszcze przed wypuszczeniem albumu "Voyage" ogłoszono, że muzycy powrócą na scenę jako swoje hologramy. Ostatecznie początek trasy zaplanowano na 27 maja w Londynie. ABBA twierdzi, że będzie to "najbardziej osobliwy i spektakularny koncert, jaki można sobie tylko wymarzyć". Występ odbędzie się w 50. rocznicę założenia zespołu.

W ostatnim czasie pojawiły się niepokojące informacje, że stan pamięci Ulvaeusa się pogorszył. Wcześniej sam kompozytor bagatelizował problem, przekonując, że problemy związane są z pamięcią krótkotrwałą. Brytyjski tabloid "Daily Express" zwraca uwagę, że Ulvaeus jest najstarszym członkiem grupy ABBA i że "nie pamięta połowy swoich osiągnięć".

ABBA została założona w 1972 roku. W 1974 grupa wygrała 19. Konkurs Piosenki Eurowizji przebojem "Waterloo" (sprawdź!), zapewniając Szwecji pierwsze zwycięstwo w historii konkursu. Od tamtej pory uważana jest za jeden z najbardziej znaczących na rynku oraz kasowych zespołów w historii muzyki. Na całym świecie grupa sprzedała ponad 300 milionów płyt.

W lutym pojawiła się informacja, że Ulvaeus po 41 latach małżeństwa rozstał się ze swoją drugą żoną. Z muzyczną dziennikarką Leną Källersjö wziął ślub w 1981 r. i doczekał się dwóch córek.

Para poznała się na imprezie noworocznej w 1981 roku w domu kolegów Bjorna z ABBY - Benny'ego Anderssona i Anni-Frid Lyngstad. "To było jak uderzenie błyskawicy" - mówił niegdyś o pierwszym spotkaniu z Leną muzyk. Wcześniej jego żoną (w latach 1971-1979) była Agnetha Faltskog.