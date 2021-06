7-latek zaśpiewał "Highway To Hell". Nie mogli wyjść z podziwu!

W hiszpańskiej edycji programu "The Voice Kids" 7-letni Jesús del Río wykonał utwór AC/DC "Highway To Hell". Jego występ zszokował trenerów i publiczność.

7-latek wykonał klasyczny utwór rockowy "Highway To Hell" /YouTube /materiał zewnętrzny

Reklama

Siedmioletni chłopiec o imieniu Jesús wcielił się w postać frontmana AC/DC, wykonując klasyk "Highway to Hell" w jednym z odcinków hiszpańskiego programu "La Voz Kids" ("The Voice Kids").

Reklama

Już pierwsze dźwięki zachwyciły jurorów - trzech z nich od razu odwróciło swoje krzesła.

Czwarty trener, któremu zablokowano możliwość wybrania nowego wokalisty do swojej drużyny, wstał i fizycznie próbował przesunąć swój fotel.



Po skończonym występie zachwyceni trenerzy rzucili się na chłopca, by go przytulić i pogratulować.



Jesús zastanawiał się, kogo wybrać na swojego trenera, ale ostatecznie zdecydował się dołączyć do drużyny piosenkarza Melendiego.



Wideo Jesús del Río canta 'Highway to Hell' | Audiciones a ciegas | La Voz Kids Antena 3 2021

Utwór "Highway To Hell" pochodzi z szóstego albumu zespołu, wydanego w 1979 roku. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych utworów AC/DC.