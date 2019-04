16-latek śpiewa na ulicy. Wtedy dołączył Glen Hansard ("Falling Slowly")

Prawie 30 tys. odsłon na Instagramie ma filmik z występu Padraiga Cahilla na Grafton Street w Dublinie. Do 16-latka dołączył Irlandczyk Glen Hansard, pamiętany z filmu "Once", i razem z nim wykonał przebój "Falling Slowly".

Glen Hansard chętnie występuje na ulicach /Bobby Bank /Getty Images

"Grałem na Grafton Street zbierając pieniądze do kapelusza. Kiedy zacząłem śpiewać 'Falling Slowly', w tłumie zobaczyłem Glena Hansarda, który do mnie dołączył. Jest wspaniałą osobą i to było niesamowite doświadczenie" - napisał na Instagramie Padraig Cahill.

Reklama

16-letni Irlandczyk na Instagramie zebrał już prawie 25 tys. obserwujących.

Dla Hansarda śpiewanie na Grafton Street nie jest niczym zaskakującym - co roku w Wigilię bierze udział z innymi gwiazdami w charytatywnej akcji na rzecz organizacji pomagającym bezdomnym.

Od 2009 r. w stolicy Irlandii we wspólnym śpiewaniu udział brali m.in. Bono i The Edge (U2), Sinead O'Connor, Damien Rice, Hozier, Gavin James, Imelda May i Liam O'Maonlai (Hothouse Flowers).

Na 12 kwietnia zapowiedziano premierę kolejnego solowego wydawnictwa Glena Hansarda - "This Wild Willing".

Po wyprzedaniu w ciągu jednej godziny koncertów w Amsterdamie i Hamburgu irlandzki muzyk wraca do Europy wraz z zespołem. Wokalista zagra w Palladium w Warszawie aż dwa koncerty - 13 i 14 maja.



Glen Hansard to założyciel grupy The Frames, która w 2015 roku obchodziła swoje 25-lecie. Jest również połową duetu The Swell Season, który ma na swoim koncie muzykę do filmu "Once", a za singel "Falling Slowly" otrzymał Oscara. Artysta zagrał w filmie główną rolę.

Wideo Once (music shop scene) - Falling slowly