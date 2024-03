Cole Parsons to 11-latek z zachodniej Wirginii. W ostatnich tygodniach o młodym muzyku zrobiło się o wiele głośniej niż mógł się tego spodziewać.



Wszystko za sprawą jego nagrania ze szkoły, gdzie piątoklasista prezentował swój talent przed rówieśnikami. Wszystko kręcili rodzice Parsonsa, a następnie wrzucili to do sieci.

Jego nagranie obejrzano kilkaset tysięcy razy na TikToku, a internauci zaczęli też interesować się jego kolejnymi filmami, które udostępniali jego rodzice.

Chłopak interpretował przeboje: Metalliki, System of a Down, Deftones, Van Halena i Motley Crue, ale zachwyt wzbudziły również jego oryginalne gitarowe kompozycje.

Gwiazdy rocka zachwycają się 11-letnim gitarzystą. "Kupię cię gitarę"

11-latkiem zachwycił się zespół Motley Crue, który skomentował jednego z nagrań, a także wokalista grupy 3 Doors Down - Brad Arnold.

Nieco dalej w komplementach poszedł autor piosenek, gitarzysta i wokalisty Hardy, który nie tylko obejrzał nagarnie, ale udostępnił je na swoim kanale, a następnie zaapelował do chłopaka i jego rodziny.

"Byłem podobnym dzieciakiem w szkolnych czasach. Wszystko wyglądało niemal tak samo. Kimkolwiek jesteś, chcę kupić ci gitarę, cokolwiek sobie zażyczysz, kupię ci ją. Skontaktuj się ze mną i nigdy się nie poddawaj" - powiedział w swoim nagraniu.

Wideo