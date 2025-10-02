Rewolucja w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Po raz pierwszy w historii programu

Do tej pory regulamin przewidywał, że przy równej liczbie punktów od jurorów i uczestników o zwycięstwie decyduje przewodnicząca jury. Tak było również tym razem, gdy Małgorzata Walewska musiała wskazać zwycięzcę. Jednak wyjątkowość sytuacji sprawiła, że producenci zdecydowali się na nową formułę nagradzania.

"Od piątego odcinka programu nie tylko zwycięzca pierwszego miejsca otrzyma nagrodę odcinka w wysokości 10 tys. złotych, ale też uczestnik lub uczestniczka, który zajmie miejsce drugie, otrzyma 5 tys. zł. Oczywiście wygrane przekazujemy na cele charytatywne" - ogłoszono na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

Nowa formuła nagród

Do tej pory jedynie zwycięzca odcinka otrzymywał czek, który trafiał na wybrany cel dobroczynny. Teraz także uczestnik z drugiego miejsca będzie miał szansę wspomóc potrzebujących - kwotą 5 tys. zł. Co ważne, to on sam zdecyduje, jaka instytucja lub organizacja otrzyma pieniądze.

Jak podkreślają twórcy programu, zmiana ma nie tylko zwiększyć dramaturgię rywalizacji, lecz także wzmocnić charytatywny wymiar show.

Reakcje fanów na zmiany w programie

Decyzja produkcji spotkała się z dużym entuzjazmem widzów. Pod oficjalnym postem programu pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. "Super pomysł", "No ii super!", "Zaczyna mi się to bardzo podobać!!!!!" - pisali internauci.

Wprowadzenie dodatkowej nagrody w połowie sezonu odbierane jest jako krok, który sprawi, że rywalizacja stanie się jeszcze bardziej emocjonująca, a pomoc charytatywna - szersza niż kiedykolwiek.

Fenomen programu "Twoja twarz Brzmi Znajomo"

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo" emitowana jest od 2014 roku i wciąż cieszy się dużą popularnością. Show, w którym gwiazdy wcielają się w ikony światowej i polskiej sceny muzycznej, przyciąga przed telewizory setki tysięcy widzów. Charytatywny wymiar programu od samego początku był jego ważnym elementem, a każda wygrana odcinka wspiera potrzebujących.

Krystian Ochman zachwyca w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! W kogo wcielił się tym razem? Polsat Polsat