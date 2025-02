Andrzej Piaseczny w ogniu krytyki. Głos zabrał syn uczestnika "The Voice Senior"

W ostatnim odcinku " The Voice Senior " swoją przygodę z programem zakończył m.in. Stanisław Kończewski . Fani nie byli zadowoleni z decyzji trenerów co wyrazili w komentarzach w mediach społecznościowych. Publiczność zarzucała trenerom brak profesjonalizmu. W szczególności oberwało się Andrzejowi Piasecznemu . Jego słowa skrytykował również syn Kończewskiego.

"Trochę trudno zaakceptować odpadnięcie ojca z programu The Voice z powodu… zaśpiewania oryginalnego tekstu piosenki, która została mu wyznaczona przez twórców programu. Wokalnie był w mojej opinii z grupy Piaska najlepszy. A że piosenka niedostosowana do naszych czasów w warstwie znaczenia? To nie jest wina taty, on by jej nie wybrał. Dla mnie żenująca i kuriozalna sytuacja" - czytamy.