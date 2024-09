Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że legendarny rockman, stojący na czele Guns N' Roses , w rzeczywistości nie nazywa się Axl Rose . Jego prawdziwe imię i nazwisko nie różniło się wielce od obecnego, natomiast wiązało się z przykrymi wspomnieniami z przeszłości, od których artysta za wszelką cenę chciał się odciąć. Rodzinne perypetie muzyka oraz obecność w show-biznesie sprawiły, że kilkukrotnie zmieniał on swoje nazwisko, aż wreszcie pozostał przy tym, z którego po dziś dzień znają go miliony fanów na całym świecie.

Axl Rose znalazł się u szczytu swojej kariery w latach 80., kiedy to Guns N’ Roses królowało na listach przebojów. Już wtedy muzycy z zespołu zaczęli być uznawani za tych, którzy przetrą ślady kolejnym pokoleniom rockmanów i zapiszą się na kartach historii gatunku. Axl Rose stał się wizytówką i głosem zespołu, a także żyjącą legendą. Jego podróż od Williama Bruce’a Rose’a Jr. do Axla Rose’a jest dowodem niezłomności i determinacji, które doprowadziły go do osiągnięcia sukcesu, wbrew wszelkim przeciwnościom.