Uriah Heep to zespół zaliczany obok Deep Purple, Led Zeppelin i Black Sabbath do tak zwanej wielkiej czwórki hard rocka. Przez ponad 50 lat obecności na scenie grupa sprzedała ponad 40 mln płyt, a status klasyków zdobyły utwory "Lady In Black", "July Morning", "Easy Livin'", "Gypsy" i "The Wizard" .

W ramach europejskiej części pożegnalnej trasy "The Magician's Farewell" grupa odwiedzi też Polskę, gdzie ma wielu fanów. Koncert odbędzie się 9 listopada w Hali Orion we Wrocławiu. Jako gość specjalny zagra kanadyjska grupa April Wine .

"Kto by pomyślał, że minęło już 55 lat od założenia zespołu? Wiem, że duża część z was jest z nami od początku. Cóż, lat nam nie ubywa, dlatego musieliśmy podjąć decyzję o zaprzestaniu grania światowych tras koncertowych. Pod bardzo adekwatnym tytułem 'The Magician's Farewell' rozpoczniemy swoją ostatnią podróż. To nie będzie jedno z tych długich, przeciąganych pożegnań. Na przestrzeni najbliższych 2-3 lat postaramy się zagrać tyle koncertów, ile będziemy w stanie, by spotkać się na nich z wami wszystkimi po raz ostatni" - zapowiedział Mick Box, gitarzysta i lider Uriah Heep.