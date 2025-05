Szokujące doniesienia! Beatlesi stworzyli pierwszy hit The Rolling Stones

Jak Beatlesi napisali pierwszy hit The Rolling Stones?

Wszystko zaczęło się w 1963 roku. Andrew Loog Oldham, menadżer The Rolling Stones, przypadkowo spotkał Johna Lennona i Paula McCartneya w Londynie. Stonesi potrzebowali wtedy utworu na nowy singiel, a dwójka Beatlesów była znana z błyskawicznego komponowania.

W zaledwie kilkadziesiąt minut Lennon i McCartney uzupełnili niedokończoną piosenkę i zaprezentowali ją kolegom z zespołu w sali prób. The Rolling Stones byli pod wrażeniem surowego brzmienia i szybko dostosowali utwór do własnego stylu. Brian Jones dodał charakterystyczne partie gitary slide, nadając piosence bluesowy ton.

The Rolling Stones i ich własna wersja "I Wanna Be Your Man"

Jak wspominał Mick Jagger w rozmowie z "Far Out Magazine" w 1968 roku, Stonesi byli świadomi, że piosenka powstała z lekkim przymrużeniem oka.

"Paul i John przyszli do nas i powiedzieli: 'Mamy ten kawałek'. Myśleliśmy, że brzmi dość komercyjnie, więc zagraliśmy go jak Elmore James" - opowiadał wokalista.

Basista Bill Wyman dodawał, że cała grupa bardzo szybko nauczyła się numeru. "Brian dołożył swój niepowtarzalny slide i nadaliśmy utworowi brudniejszy, bardziej rozedrgany charakter" - mówił muzyk.

Jak "I Wanna Be Your Man" stało się hitem The Rolling Stones?

Wydany 1 listopada 1963 roku singiel "I Wanna Be Your Man" dotarł do 12. miejsca na brytyjskiej liście przebojów. Choć była to kompozycja Beatlesów, Stonesi całkowicie ją przekształcili, wprowadzając swój charakterystyczny styl. Utwór stał się ich pierwszym dużym sukcesem i otworzył drogę do kolejnych przebojów.

Co ciekawe, ta współpraca zainspirowała Micka Jaggera i Keitha Richardsa do pisania własnych utworów, co wkrótce zaowocowało kultowymi hitami zespołu.

Beatlesi także nagrali swoją wersję "I Wanna Be Your Man"

The Beatles nie pozostali przy jednej wersji. Ich wykonanie "I Wanna Be Your Man", śpiewane przez Ringo Starra, miało zdecydowanie bardziej popowy charakter. Trafiło na album "With the Beatles", który ukazał się kilka tygodni po premierze singla Stonesów.

John Lennon w 1980 roku żartował w wywiadzie, że piosenka była dla nich odrzutem. "Nie zamierzaliśmy dać im czegoś genialnego, prawda?" - ironizował muzyk.

Beatlesi nagrali także dwie dodatkowe wersje utworu dla radia BBC i jedną na potrzeby programu "Around The Beatles". Po rozpadzie zespołu Ringo Starr i Paul McCartney wracali do tego numeru podczas koncertów ze swoimi zespołami.