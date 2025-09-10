"Smells Like Teen Spirit" to hymn młodzieży lat 90. i wielki hit Nirvany. Oto historia jego powstawania

"Smells Like Teen Spirit" to jedna z najpopularniejszych piosenek Nirvany i prawdziwy hymn młodzieży lat 90. Utwór stał się również symbolem początku grunge'u. Na przestrzeni lat zyskał kolejnych fanów i dziś znają go całe pokolenia. Jaka jest historia jego powstawania? Kurt Cobain początkowo planował napisać popową kompozycję, jednak koledzy z zespołu zadbali o rockowego ducha kawałka. Skąd wziął się natomiast nieoczywisty tytuł?

Kurt Cobain podczas koncertu Nirvany "MTV Unplugged"
Kurt Cobain podczas koncertu Nirvany "MTV Unplugged"Frank Micelotta ArchiveGetty Images

"Smells Like Teen Spirit" to jeden z najbardziej rozpoznawalnych hitów Nirvany. Mówi się, że utwór nie tylko stał się hymnem pokolenia, lecz także zapoczątkował erę grunge'u. To dzięki niemu popularność grupy zaczęła się rozkręcać i undergroundowy dotychczas zespół, na czele z Kurtem Cobainem, przedostał się do mainstreamu. Jaka jest historia tej kompozycji?

Najsłynniejszy kawałek Nirvany zaczął powstawać jeszcze w 1990 r. "Próbowałem napisać najlepszą popową piosenkę. Tak naprawdę starałem się zżynać od The Pixies" - przyznał Kurt Cobain w 1994 r. Choć nie udało mu się napisać typowo radiowego przeboju, koledzy z zespołu i tak nie byli przekonani do kompozycji. "Smells Like Teen Spirit" z początku było o wiele szybsze, lecz z czasem muzycy popracowali nad jego brzmieniem i spróbowali dostosować melodię do ich stylu.

Krist Novoselic i Dave Grohl nadali utworowi inne tempo, dlatego cały zespół podzielił się współautorstwem. Producent Butch Vig zasugerował później jeszcze kilka zmian aranżacyjnych. W ten sposób powstał hit, który - wydany 10 września 1991 r. - podbił międzynarodowe rozgłośnie radiowe. Piosenka zajęła 6. miejsce na amerykańskiej i 7. pozycję na brytyjskiej liście przebojów.

Co oznacza tytuł największego przeboju Nirvany? Ta historia może zaskoczyć

Tytuł popularnego kawałka Nirvany do dziś wzbudza ciekawość niewtajemniczonych. W dosłownym przełożeniu na język polski oznacza: "Pachnie jak Młodzieńczy Duch", lecz trafniej byłoby go przetłumaczyć w ten sposób: "Pachnie jak Teen Spirit". Powstał dzięki wokalistce Bikini Kill, Kathleen Hannie, która namalowała sprayem na murze w Seattle hasło: "Kurt pachnie jak Teen Spirit".

Co skłoniło piosenkarkę do takiego czynu? Teen Spirit był popularnym wówczas dezodorantem dla kobiet, którego używała przyjaciółka Kathleen i niedoszła dziewczyna Kurta Cobaina - Tobi Vail. Liderka Bikini Kill chciała w ten sposób pokazać, że muzyk został już "oznaczony jej zapachem".

Wokalista Nirvany nie domyślił się przesłania napisu na murze i uznał hasło za niezwykle ciekawe. Myślał, że odnosi się ono do rewolucji, której przewodziła Nirvana, a także siły młodych. Dlatego też umieścił początkowo prześmiewcze hasło w tytule.

Teledysk do "Smells Like Teen Spirit" widział każdy miłośnik rocka. MTV puszczało klip nieustannie

Początkowo "Smells Like Teen Spirit" wybrzmiewało głównie w niszowych stacjach radiowych, lecz z czasem zaczęło przebijać się do głównego nurtu. Utwór pewnego dnia pojawił się w programie MTV "120 Minutes", w którym prezentowano głównie rock alternatywny, a widzowie tak go pokochali, że już chwilę później emitowany był nawet w popowych programach. Przyczynił się także do ogromnego sukcesu całego albumu "Nevermind", na którym się znalazł. Krążek dotarł nawet na pierwsze miejsce notowań, strącając z niego "Dangerous" Michaela Jacksona.

Piosenka Nirvany królowała w stacjach telewizyjnych, takich jak MTV, przede wszystkim dzięki swojemu ikonicznemu teledyskowi. Klip do dziś zna każdy miłośnik muzyki rockowej. Reżyserią obrazka zajął się Samuel Bayer, a całość została nakręcona 17 sierpnia 1991 r. na terenie studia 6 GMT Studios.

"Na planie teledysku było z jakieś 40 osób, w tym mój przyjaciel i basista Tony Baumeister. Reżyser kazał nam usiąść w studiu na podwyższeniu, a zespół grał przed nami. Mieliśmy wyglądać na znudzonych. Ja i moi przyjaciele znaliśmy tę piosenkę całkiem dobrze, ale reszta publiczności już nie. Słuchanie tej piosenki w kółko stało się zaraźliwe. Reżyser stracił kontrolę nad tłumem i zapanował chaos. Większość ujęć tłumu nie była planowana" - opowiedział Burton C. Bell, były wokalista amerykańskiej formacji Fear Factory.

