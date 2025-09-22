Saul Hudson znany szerzej jako Slash swoją pozycję w świecie gitary zbudował tworząc w zespołach takich jak Guns N' Roses, Velvet Revolver czy Slash's Snakepit. Obecnie muzyk koncertuje z zespołem Slash's Blues Ball, prezentując fanom swoje zamiłowanie do muzyki bluesowej. Na trasie "S.E.R.P.E.N.T. Festival" towarzyszą mu Teddy "ZigZag" Andreadis (klawisze, harmonijka, wokal), Tash Neal (gitara rytmiczna, wokal), Johnny Griparic (gitara basowa, wokal wspierający) i Michael Jerome (perkusja). Z ich pomocą Slash wykonuje największe klasyki bluesowe, oddając hołd legendom gatunku.

Kiedy ukaże się nowa płyta Slasha?

Trasie towarzyszyć będzie album koncertowy "Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival", którego premiera planowana jest na 7 listopada 2025 r. Materiał, który usłyszymy na płycie zarejestrowany został 17 lipca 2024 roku w Mission Ballroom w Kolorado. Sama warstwa muzyczna to nie wszystko. Premierze płyty towarzyszyć będzie również premiera filmu przedstawiającego ten wyjątkowy występ. Pierwszy singiel promujący materiał "Oh Well" został już opublikowany!

Slash wielokrotnie podkreślał swoje zamiłowanie do muzyki bluesowej. Opowiadał o historiach stojących za największymi klasykami gatunku i wyrażał ogromny szacunek dla artystów uznawanych za prekursorów tego typu grania.

"Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival" wydane zostanie w wielu różnych formatach takich jak 2CD+DVD Digipak, 2CD+Blu-ray Digipak oraz Heavyweight Black 3LP Gatefold. Dodatkowo na stronie artysty dostać będzie można ekskluzywne wydania.

Pełna tracklista prezentuje się następująco:

Intro Parchman Farm Blues Killing Floor Born Under a Bad Sign Oh Well Big Legged Woman Key to the Highway Papa Was a Rollin' Stone CD2: Stormy Monday The Pusher Metal Chestnut Crossroads Stone Free It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry Shake Your Money Maker

