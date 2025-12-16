Robbie Williams napisał list w kluczowym momencie. Gwiazdor wspomógł Yungbluda w kryzysie

Dla 28-letniego Dominica Harrisona, znanego jako Yungblud, ostatnie miesiące były pełne skrajnych emocji. Na liście sukcesów znalazły się m.in. nowy album "Idols", uruchomienie własnej przestrzeni koncertowej oraz pierwsze w karierze nominacje do nagród Grammy. Równolegle pojawiły się jednak trudne doświadczenia - śmierć mentora, Ozzy'ego Osbourne'a, a także problemy zdrowotne, które zmusiły muzyka do odwołania części zaplanowanych występów. To właśnie wtedy dotarł do niego list od Robbiego Williamsa.

"Napisał do mnie dokładnie wtedy, kiedy naprawdę było to potrzebne" - powiedział Yungblud w wywiadzie dla "Billboardu". "Odniósł się do siebie, mówiąc, że wie, jak to jest mieć 28 lat i próbować zrozumieć, kim się jest, a jednocześnie mierzyć się z milionem opinii na temat tego, kim można albo nigdy nie będzie się mogło stać. Ludzie nie dają Robbiemu wystarczającego uznania za jego umysł i sposób, w jaki widzi świat".

Robbie Williams i rozmowy, które dzieją się poza sceną

Wsparcie młodszych artystów nie jest dla Williamsa niczym nowym. W przeszłości kontaktował się m.in. z Lewisem Capaldim, gdy szkocki wokalista zmagał się z presją sławy i problemami zdrowia psychicznego.

W rozmowie z magazynem "DIY" w 2023 roku Williams tłumaczył, dlaczego kariera popowa bywa psychologicznym paradoksem.

"Bardzo trudno ludziom zrozumieć psychologię tego wielkiego daru, który dostajesz, a który jednocześnie zaczyna cię niszczyć. Dlaczego? Masz pieniądze, masz ludzi mówiących: 'Kochamy cię'. Więc w czym problem?" - mówił artysta.

Grammy, które nie dają jednoznacznej radości

Yungblud w tym roku został nominowany do nagród Grammy w trzech kategoriach: Best Rock Album, Best Rock Song oraz Best Rock Performance. Ostatnia nominacja dotyczy wykonania utworu "Changes" podczas finałowego koncertu Black Sabbath "Back To The Beginning" w lipcu.

Muzyk nie ukrywa, że ma wobec tego wyróżnienia mieszane uczucia.

"Nie wiem, jak mam się z tym czuć" - przyznał w "Billboardzie". "Zostałem nominowany za występ na żywo - bez studyjnych poprawek, bez dogrywek. To moment, który już minął i którego nie mogę dzielić z osobą, dla której wtedy śpiewałem".

Intensywne plany i nowe projekty Yungbluda

Mimo trudnych miesięcy Yungblud nie zwalnia tempa. W styczniu zagra serię koncertów w Australii, pojawi się także na Lollapalooza India. Wiosną artysta wyruszy w trasę po Wielkiej Brytanii i Irlandii, a także zapowiedział kameralne występy w Londynie i Kingston. W przyszłym roku ma również wystąpić na festiwalach Bonnaroo i Pinkpop.

Jesienią ukazała się także EP-ka "One More Time", nagrana wspólnie z Aerosmith. Singiel "My Only Angel" był pierwszym premierowym utworem legendarnej grupy od ponad 12 lat. Obie formacje wcześniej oddały hołd Ozzy'emu Osbourne'owi podczas gali MTV VMAs.

