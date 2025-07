Prawdziwa gratka dla fanów AC/DC! "Naładuj się prądem"

"To wyjątkowe wydarzenie na krótko przed koncertem to idealna okazja, by spotkać innych fanów, zanurzyć się w świecie AC/DC, zdobyć unikalne pamiątki i ubrać się na elektryzujący wieczór, który przed Tobą" - czytamy w opisie akcji.

To jednak nie wszystko! "Na każdym Pre-Show PWR/UP Party fani będą mogli zrobić sobie zdjęcie z oryginalnym działem scenicznym używanym podczas legendarnej trasy Blow Up Your Video World Tour w 1988 roku. To właśnie to działo rozbrzmiewało na trzech kontynentach - w Australii, Europie i Ameryce Północnej - przez dziesięć miesięcy, od Perth aż po Inglewood w Kalifornii. To rzadka okazja, by stanąć obok wybuchowej ikony jednej z najbardziej elektryzujących er AC/DC" - czytamy dalej.