Budka Suflera może pochwalić się spektakularnym startem. Weszli w branżę muzyczną z przysłowiowego "kopa". Mieli w tym wszystkim trochę szczęścia - pierwszy ich wielki przebój oparty był na powstałym wcześniej utworze Billa Withersa , "Ain't No Sunshine" . W polskiej wersji piosenka zatytułowana była "Sen o dolinie" . Smętny głos Cugowskiego i chwytliwy pierwszy wers utworu sprawiły, że stał się on ponadczasowym przebojem.

Mimo udanego startu, muzycy Budki Suflera dosyć szybko się poróżnili. Po paru latach zaczęły się kłótnie w zespole, które doprowadziły do odejścia Cugowskiego wraz z końcem 1977 r. Jego miejsce w składzie zajął Stanisław Wenglorz , występujący wcześniej ze Skaldami . Nie zabawił w formacji na długo - nie pasował do rockowego klimatu. Nagrał zaledwie kilka piosenek z zespołem, które nie były znaczącym punktem w ich karierze.

Kolejny wokalista Budki Suflera poradził sobie o wiele lepiej. Następcą Wenglorza był Romuald Czystaw . Spędził w zespole cztery lata (od 1978 do 1982 r.) i był to bardzo płodny okres dla Budki Suflera. Piosenkarz wziął bowiem udział w nagraniu aż trzech płyt grupy - "Na brzegu światła", "Ona przyszła prosto z chmur" oraz "Za ostatni grosz". Czystaw odszedł z zespołu z powodu problemów z głosem.

Wokalista zmarł w wieku 60 lat. "On był postacią charyzmatyczną, niezwykłą, najprawdziwszym artystą estradowym. Był tak wiarygodny w tym, co robił, że nie sposób było go nie lubić. Miał dar nawiązywania kontaktu z publicznością. Po trzech pierwszych minutach, niezależnie czy było to kilkadziesiąt, czy kilkaset osób, stawał się ich przyjacielem" - mówił już po jego śmierci perkusista, autor tekstów i menedżer Budki Suflera, Tomasz Zaliszewski.