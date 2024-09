Najbardziej pechowa historia w dziejach rocka. AC/DC nie mieli na to wpływu

To była jedna z najbardziej pechowych premier w historii rocka. AC/DC, znani jako giganci gatunku, musieli zmierzyć się z przykrym ciosem. Tragiczne wydarzenia pokrzyżowały im promocję nowego singla, odcinając im dostęp do wielu anten radiowych i list przebojów. Sami muzycy nic nie mogli z tym zrobić! Oto historia piosenki "Safe in NYC".