Amerykańska grupa No Doubt, w której skład wchodzą wokalistka Gwen Stefani i jej brat Eric Stefani, gitarzysta Tom Dumont, basista Tony Kanal i perkusista Adrian Young założona została w 1986 roku. Ich muzyka była mieszanką rocka, popu i ska. W 1992 roku światło dzienne ujrzał debiutancki krążek grupy. Nie osiągnął on jednak komercyjnego sukcesu. Dopiero trzecia płyta No Doubt zatytułowana "Tragic Kingdom" zyskała status diamentowej płyty, a singiel "Don't Speak" spędził aż 16 tygodni na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard Hot 100 Airplay.

No Doubt wrócą na scenę aby zagrać charytatywny koncert

Początkowo mówiono o solowym występie Gwen Stefani. Niedługo później organizatorzy potwierdzili jednak, że 30 stycznia artystka wystąpi z pozostałymi członkami No Doubt. Muzycy ostatni raz pojawili się razem na scenie na festiwalu Coachella w 2024 roku po prawie dekadzie przerwy.

Muzycy o swoim występie poinformowali w mediach społecznościowych: "30 stycznia dołączymy do @FireAidLA na @IntuitDome, aby pokazać nasze wsparcie dla osób dotkniętych niszczycielskimi pożarami".

W październiku zeszłego roku Gwen Stefani wspominała o powrocie z zespołem na scenę: "Sprawa z No Doubt była szalona. To nie jest tak, że podjęliśmy decyzję, żeby nic nie robić, nie spotykać się ani nie rozmawiać. Życie każdego z nas po prostu się wydarzyło. Wiesz, czas, w którym się zatrzymaliśmy (w 2015 roku), był wtedy, gdy przechodziłam przez mój okropny rozpad rodziny - nie lubię wymawiać słowa "rozwód" (z Gavinem Rossdale'em), bo to jest po prostu takie obrzydliwe słowo. Ale moje życie po prostu wyleciało w powietrze, naprawdę"

"Wiele osób pytało: 'Dlaczego zajęło to tak długo?'. Ale kiedy masz rodzinę, osiem lat mija w mgnieniu oka. Wyleczenie się z tego, co się stało, a w zasadzie nadal się dzieje, nadal próbuję przez to przejść" - dodała artystka.

Muzyk kultowego zespołu Bajm próbuje swoich sił w "The Voice Senior" TVP TVP