"Myślę, że nie chcę już jeździć w trasy. Trudno mi to mówić, bo nie chcę wkurzać moich fanów. Mogę wyjść, zagrać jeden koncert i będę robił takie rzeczy. Uważam, że rezydencje mogą być dobrym pomysłem na przedłużenie mojej kariery. Na to właśnie liczę" - wyznał Hagar w rozmowie z Las Vehas Journal-Review.

Artysta planuje w najbliższym czasie koncertować jedynie w Las Vegas. Jest to rozwiązanie, dzięki któremu uda mu się uniknąć męczących podróży. 77-letni muzyk będzie mógł dać z siebie wszystko na scenie, co będzie korzystne także dla publiczności.

"Dzięki temu nie będę musiał podróżować, nie będę musiał się rozpakowywać, pakować i codziennie wsiadać do samolotu. W moim wieku robienie tego wszystkiego wymaga wiele energii. No a przecież muszę po tym wszystkim występować" - wytłumaczył

Kim jest Sammy Hagar? Miłośnicy rocka znają go z legendarnego Van Halen

Sammy Hagar to amerykański gitarzysta i wokalista, którego początki kariery sięgają 1967 r. Początkowo występował razem z zespołem Montrose, jednak już w drugiej połowie lat 70. zdecydował się na działalność solową. W 1985 r. nastąpił moment przełomowy - muzyk dostał propozycję zastąpienia Davida Lee Rotha w zespoleVan Halen. Dołączył do grupy i występował wraz z pozostałymi muzykami aż do 1996 r., a następnie w latach 2004-2005. Nagrał z formacją cztery albumy studyjne.