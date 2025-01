Na odcinek półfinałowy Jakub wybrał piosenkę "Can't Take My Eyes Off You" i... ponownie porwał do tańca jurorów. "Jakub, nie wiem, czy pamiętasz, co ja zrobiłam, jak śpiewałeś na castingu. Nie poznałam sama siebie. Dobrze, że nie zrzuciłam z siebie wszystkiego. Jesteś niezwykły, absolutnie!" - mówiła uczestnikowi Małgorzata Foremniak.