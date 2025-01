Już za kilka miesięcy na rynku wydawniczym zadebiutuje książkowa antologia " Bon Jovi: Forever " autorstwa samego lidera zespołu. Do sprzedaży trafi zaledwie 1500 egzemplarzy ręcznie podpisanych przez słynnego muzyka. Jak wiemy, w limitowanej edycji antologii pojawią się także repliki kostek do gitary i plakietek muzyków oraz płyta winylowa, na której znajdą się dwa jeszcze nieujawnione utwory zespołu.

Najwierniejsi fani formacji będą musieli wykazać się sprytem przy polowaniu na limitowaną edycję publikacji, gdyż do sprzedaży trafi zaledwie 1500 egzemplarzy ręcznie podpisanych przez Jona Bon Joviego. Książka "Bon Jovi: Forever", która zadebiutuje na rynku wydawniczym w czerwcu, to kolejne przedsięwzięcie gwiazd, celebrujące 40-lecie wydania ich debiutanckiego krążka. W kwietniu 2024 roku ukazał się dokument "Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story", zaś w czerwcu na rynek trafił szesnasty album studyjny grupy, zatytułowany "Forever".