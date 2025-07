Life of Agony powróci do Polski, w całości zagrać materiał ze swojej przełomowej płyty "Ugly", która świętuje swoje 30-lecie.

"To ona jako pierwsza w ich historii trafiła na notowanie Billboard 200. To ona naprowadziła ich na alt-rockowo/grunge'owe brzmienie. To ona pokazała, że nawet gdy grają melodyjnie, są żarliwi jak nikt inni" - czytamy w ogłoszeniu organizatorów.

Life of Agony w Polsce. Gdzie odbędzie się koncert?

Amerykanie zagrają 9 listopada w P23 - to scena muzyczna Fabryki Porcelany w Katowicach. Bilety na to wydarzenie trafiły już do sprzedaży.

Przedsprzedaż (I pula) - 139 zł

Przedsprzedaż (II pula) - 149 zł

W dniu koncertu - 170 zł (w przypadku wyprzedania koncertu bilety na bramce nie będą dostępne).

W roli gościa specjalnego w Katowicach zaprezentuje się grupa Ugly Kid Joe, która pod koniec czerwca wystąpiła w Warszawie i Krakowie.

"Nie boją się odrobiny obscenicznego humoru, a ich deskorolkowo-kalifornijsko-słoneczny rock/metal brzmi dziś tak samo pobudzająco jak ponad trzy dekady temu" - podkreślają organizatorzy z Knock Out Productions.

Ugly Kid Joe wracają do Polski. Co już wiemy?

Największą popularność ekipie z Kalifornii przyniósł obwołany "hymnem młodzieżowego buntu" przebój "Everything About You".

Swoją działalność zaczęli jako cover band Black Sabbath, ale szybko stali się jednym z najistotniejszych zespołów na kalifornijskiej scenie muzycznej.

Styl Ugly Kid Joe to połączenie hard rocka, southern, funku, rapu i thrashu. Zadebiutowali w 1991 roku EP-ką "As Ugly As They Wanna Be" i szybko osiągnęli sukces, sprzedając ponad 2 miliony kopii i jednocześnie stając się najlepiej sprzedającą się debiutancką EP-ką na świecie.

Po kilku trasach koncertowych z takimi wykonawcami jak Black Sabbath, Def Leppard, czy Motörhead, Ugly Kid Joe wydali swoją pierwszą płytę, "America's Least Wanted" (1992), która dotychczas dwukrotnie pokryła się platyną w Stanach Zjednoczonych. To z niej pochodzi przebój "Everything About You" oraz cover "Cats in the Cradle" Harry'ego Chapina.

Drugi album zespołu, "Menace to Sobriety" (1995), również spotkał się z pozytywnymi recenzjami na świecie, zdobywając tytuł albumu roku magazynu "Kerrang!". Jednak po problemach z wytwórnią i średnim przyjęciu następnej płyty "Motel California" (1996) Ugly Kid Joe wyruszyli na pożegnalną trasę koncertową i przerwali swoją działalność, z 5 milionami sprzedanych płyt na koncie.

Ugly Kid Joe powrócili w 2011 roku z nową EP-ką zatytułowaną "Stairway to Hell" (tytuły będące parodią klasyków rocka to ich specjalność) i od tamtego czasu nieustannie są w trasie, odwiedzając zarówno ojczyste USA, jak i Australię czy Azję. W 2013 roku zawitali także do Polski, dając koncert na Przystanku Woodstock.

Wizyta w naszym kraju spodobała im się tak bardzo, że potem kilkakrotnie Amerykanie gościli u nas na koncertach klubowych.

Jesienią 2015 r. ukazał się studyjny album "Uglier Than They Used ta Be" dzięki kampanii w jednym z serwisów crowdfundingowych. W nagraniach grupę gościnnie wsparł Phil Campbell, wieloletni gitarzysta Motörhead (w tym w coverze przeboju "Ace of Spades" tej formacji).

Z kolei na ostatnim albumie z października 2022 r. "Rad Wings of Destiny" (tytuł to parodia "Sad Wings of Destiny" Judas Priest) znalazła się przeróbka utworu "Lola" z dorobku The Kinks.

